Oude bekende haalt Jan Wouters na drie jaar terug naar Eredivisie

Zaterdag, 31 juli 2021 om 12:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:58

Jan Wouters krijgt per direct een ondersteunende rol binnen de technische staf van Fortuna Sittard, zo maakt de club zaterdag bekend. De 61-jarige Utrechter werkte in 2014 in de Domstad al samen met hoofdtrainer Sjors Ultee en assistent-trainer Robby Alflen.

Ultee kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met de oud-international, die in 1988 het EK won. “Jan zal zowel onze staf als spelers gaan helpen met al zijn voetbalkennis”, licht de hoofdtrainer toe. “Hij neemt een berg aan ervaring op topniveau met zich mee, als speler en als trainer. Dat we met Fortuna Sittard gebruik kunnen gaan maken van zijn kennis is van enorme toegevoegde waarde voor ons.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wouters speelde in zijn actieve carrière ruim 450 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan het leeuwendeel voor FC Utrecht en Ajax. Tevens kwam de oud-prof, die een verdedigende middenvelder was, zeventig maal in actie voor het Nederlands elftal. Na zijn actieve carrière bekleedde Wouters verschillende functies bij onder meer FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en PSV.

Wouters was eind jaren negentig hoofdtrainer van Ajax en was nadien assistent-trainer bij Rangers en PSV. Hij was ook twee maanden interim-trainer van PSV toen Ronald Koeman naar Valencia vertrok. Tussendoor was Wouters tijdens het EK van 2004 in Portugal, assistent-bondscoach bij Oranje onder Dick Advocaat. Tussen 2009 en 2014 werkte hij als assistent-trainer en hoofdtrainer bij FC Utrecht.

Wouter was een jaar werkzaam voor het Turkse Kasimpasa, waar hij eerst hoofd jeugdopleiding was en vervolgens interim-trainer na het vertrek van Shota Arveladze. Tussen 2015 en 2018 was hij, net als Jean-Paul van Gastel, de rechterhand van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Het aflopende contract van de assistent-trainer werd vevolgens niet verlengd door de Rotterdammers. De reden hiervoor was 'het behouden van dynamiek in de technische staf'.