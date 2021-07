Vraagprijs van Real Madrid voor Martin Ödegaard lekt uit

Niko Kovac wil een oude bekende naar AS Monaco halen: Luka Jovic. De trainer van de Monegasken en de aanvaller van Real Madrid kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Eintracht Frankfurt. (Kicker)

Everton wil afscheid nemen van André Gomes, ondanks een nog drie jaar doorlopende verbintenis. De Merseyside-club heeft in de zoektocht naar een andere centrale middenvelder meer financiële ruimte nodig. (Daily Mail)

De Spaanse topclub is niet van zins om de Noor te verhuren en neemt alleen afscheid als een club minimaal vijftig miljoen euro biedt.