Leegreg Fer betreurt berichten over Lutsharel Geertruida in de media

Zaterdag, 31 juli 2021 om 11:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:51

Lutsharel Geertruida en zijn management betreuren de commotie die is ontstaan sinds Feyenoord vrijdag kenbaar maakte dat de gesprekken over een nieuw contract, die vier maanden geleden waren begonnen, zijn gestaakt. Technisch directeur Frank Arnesen liet weten dat Feyenoord niet kan voldoen aan het beoogde salaris dat de rechtsback wil opstrijken als tegenprestatie indien hij zijn huidige contract, dat medio 2022 ten einde loopt, openbreekt en verlengt.

Volgens clubwatcher Marcel van der Kraan van De Telegraaf stelde het kamp-Geertruida ‘bizar hoge eisen’ en zou het ‘krankzinnig’ zijn geweest als Feyenoord daarmee had ingestemd. “De indruk wordt nu gewekt dat de onderhandelingen zijn gestopt omdat Lutsharel buitensporige bedragen vraagt, maar dat is absoluut niet aan de orde”, zegt zaakwaarnemer Leegreg Fer, de broer van Feyenoorder Leroy Fer, zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Fer benadrukt dat in de genoemde periode van vier maanden ook ‘maandenlang’ niet is gesproken. “Lutsharel heeft de intentie om bij Feyenoord te blijven, laat dat duidelijk zijn. Zonder over bedragen te praten: daar hoort een salaris bij dat de categorie spelers waar hij toe behoort in de Kuip verdient. De club en de speler liggen uit elkaar, maar er zit geen schokkend gat tussen vraag en aanbod.”

“Na de berichtgeving van gisteren ontstaat er een beeld dat hij onredelijke hoge eisen stelt met eventueel een toekomst elders in zijn achterhoofd, maar dat is onterecht.” Fer benadrukt dat Geertruida helemaal niet wil dwarsliggen om vervolgens transfervrij te vertrekken uit De Kuip. “Integendeel. Zoals vaak biedt de club iets en vraagt de speler iets. Helaas heeft dat nog niet geleid tot een akkoord. Daar zijn twee partijen voor nodig. Het kan niet zo zijn dat er een akkoord is en slechts één partij daar dolblij mee is.”

Vanwege een knieblessure is Geertruida, 21 jaar, nog niet van de partij, maar de verwachting is dat hij in oktober kan aansluiten bij de ploeg van Arne Slot. Geertruida ging in 2012, kort na zijn twaalfde verjaardag, van Sparta naar Feyenoord. Op 25 oktober 2017 maakte hij hij zijn officiële debuut in de Kuip in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van AVV Swift. Hij speelde tot dusver 69 wedstrijden in de hoofdmacht.