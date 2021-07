Michiel Kramer verkocht zijn kampioens-Rolex: ‘Voor eigen veiligheid’

Zaterdag, 31 juli 2021 om 08:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:48

Michiel Kramer heeft zijn kampioenshorloge uit 2017, een gouden Rolex in zijn tijd bij Feyenoord, van de hand gedaan uit veiligheidsoverwegingen. De aanvaller, nu actief voor RKC Waalwijk, zou doelwit zijn geweest van de zogenaamde Rolex-bende. Het horloge wordt nu aangeboden door een juwelier in Maastricht.

Kramer was in het kampioensseizoen 2016/17 geen steevaste basiskracht, maar hij kwam toch tot 24 wedstrijden in de Eredivisie en maakte enkele belangrijke doelpunten. Een Rolex met gegraveerde initialen van Kramer en het kampioenschap van Feyenoord, leek dan ook een mooi aandenken voor de aanvaller. Hij besloot het toch te verkopen en nu is het in het bezit van een Limburgse juwelier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Al een half jaar geleden”, bevestigt Kramer aan het Algemeen Dagblad. “Vanwege veiligheidsredenen.” De aanvaller, die verder geen commentaar wilde geven, zou zijn ontsnapt aan een overval van een Rolexbende, die wel probeerde toe te slaan bij René van der Gijp. Dankzij het veiligheidsglas van zijn auto kwam de voetbalanalist met de schrik vrij. Een van de daders bevestigde naderhand in de rechtbank dat men ook bij de woning van Kramer in Barendrecht had rondgereden.

Juwelier Burger in Maastricht vraagt liefst 51.010 euro voor de gouden Rolex en dat is volgens een horloge-expert, die niet bij naam genoemd wil worden, behoorlijk aan de prijs. “Dit type Rolex, zonder de initialen van de voetballer en het kampioenschap van Feyenoord, is 34.000 euro waard.” Het is hoe dan ook een zeldzaam horloge. “Zeg nou zelf: zo vaak wordt Feyenoord niet kampioen.”

Tussen 2016 en 2019 was er in Amsterdam een andere Rolex-bende actief, die toesloeg bij onder meer René van Dam en Estelle Cruijff. In de rechtbank kwam aan het licht dat men ook de horloges van Dusan Tadic, Siem de Jong en Steven Bergwijn op het oog had.