Icoon van Feyenoord slaat alarm in Algemeen Dagblad: ‘Gewoon treurig’

Zaterdag, 31 juli 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Rinus Israël heeft na de wedstrijden van Feyenoord tegen FC Drita in de Conference League stevige conclusies getrokken. Het clubicoon van de Rotterdammers voorziet een moeilijk seizoen als Arne Slot met het huidige spelersmateriaal blijft hameren op pressing en uitgaan van balbezit. “Als Feyenoord in de competitie zo speelt als nu, ga je met name tegen de kleinere, afwachtende Eredivisie-clubs in de problemen komen”, benadrukt de oud-speler en -trainer van Feyenoord zaterdag in het Algemeen Dagblad.

“Leuk, de aanval zoeken. Maar als bijna elke tegenaanval fataal is, dupeer je jezelf gewoon. Als ik trainer van Feyenoord was, zou ik echt met meer mensen achter de bal gaan spelen. Want uiteindelijk gaat het er toch om dat je wint. En ik geef je op een briefje dat dit met de huidige manier van spelen weinig gaat lukken”, is Israël kritisch in aanloop naar de Europese duels met FC Luzern en de start van de Eredivisie.

Slot kon in het weerzien met FC Drita nog niet beschikken over aanwinst Gerno Trauner, waardoor hij noodgedwongen Leroy Fer centraal achterin moest opstellen. Dat was geen onverdeeld succes en Slot zal de inmiddels speelgerechtigde Oostenrijker in de komende wedstrijden ongetwijfeld naast Marcos Senesi posteren. Dat is in de optiek van Israël echter niet voldoende. “Als je ziet hoe weinig Orkun Kökçü brengt, hoe matig Marcus Pedersen speelde tegen Drita en dat op de spitspositie geen pure spits speelt in de persoon van Bryan Linssen, is dat heel zorgwekkend.”

“Ik werd er gewoon treurig van. Er moeten snel twee, drie directe versterkingen bij.” Feyenoord is achter de schermen bezig met het creëren van ruimte in de salarishuishouding. Dylan Vente, Mark Diemers, João Teixeira en Ridgeciano Haps staan op de nominatie om te vertrekken. Een vertrek van minstens enkele van deze spelers zou Feyenoord in elk geval wat meer financiële armslag geven.

“Doe je niets, dan speel je dit seizoen helemaal nergens voor", vermoedt Israël. “Het is namelijk niet eens onwil van dit elftal. Integendeel. Ze speelden voor hun leven tegen Drita. Het probleem is gewoon een gebrek aan kwaliteit.”