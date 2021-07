Toptalent van Ajax en broer komen om bij ernstig verkeersongeluk

Zaterdag, 31 juli 2021 om 06:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:41

Ajax-talent Noah Gesser is vrijdagavond omgekomen bij een zeer ernstig ongeluk in IJsselstein. Ook de achttienjarige broer van de voetballer heeft het ongeluk niet overleefd. De twee reden rond half acht in een auto die op de Weg der Verenigde Naties/N210 bij IJsselstein waarschijnlijk op de verkeerde weghelft raakte en frontaal op een taxibusje botste.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen direct ter plaatse, maar konden niets meer voor de twee doen. De bestuurder van het busje werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de reden van de frontale botsing tussen de twee voertuigen.

All our thought are with his family, friends and teammates. ???? https://t.co/oOAKnWL6vE — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) July 30, 2021

Een woordvoerder bevestigt het nieuws aan De Telegraaf en spreekt van 'vreselijk nieuws'. Gesser, zestien jaar, speelde sinds de zomer van 2018 voor Ajax, nadat hij was overgekomen van amateurclub Alphense Boys. Hij werd gezien als een groot talent, ook Feyenoord deed destijds pogingen hem in te lijven.

Gesser stond te boek als een snelle en veelscorende spits. De aanvaller maakte in het afgelopen, onafgemaakte seizoen elf doelpunten in slechts zes competitiewedstrijden in de Onder-16 van Ajax. Komend seizoen zou Gesser beginnen bij Ajax Onder-17.