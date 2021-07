Erik ten Hag voerde onlangs goed gesprek: ‘Hij dacht ook: waarom ben ik hier?’

Zaterdag, 31 juli 2021 om 08:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:07

Erik ten Hag gaat ervan uit dat Lisandro Magallán na 1 september niet meer bij Ajax speelt. De 27-jarige centrumverdediger, die vorig seizoen op huurbasis voor Crotone speelde, draait de voorbereiding met de Amsterdammers volledig mee, maar heeft gezien de concurrentie weinig zicht op speelminuten. "Maar hij is weer onderdeel van de selectie", zegt Ten Hag tegenover Voetbal International.

Magallán werd in januari 2019 voor negen miljoen euro met hoge verwachtingen overgenomen van Boca Juniors, maar de mandekker kon niet aan de verwachtingen voldoen. Hij maakte zo weinig indruk op Ten Hag dat hij in een half jaar tijd slechts in zes officiële wedstrijden van Ajax in actie kwam. Daarna volgden huurperiodes bij Alavés en Crotone. Met de laatste club degradeerde Magallán afgelopen seizoen uit de Serie A. Hij kwam zelf 28 keer uit voor Crotone.

Terug bij Ajax heeft de Argentijn veel concurrentie. "Het is zo dat we heel veel opties op zijn plek in het centrum van de verdediging hebben. Wat dat betreft is het lastig om daaraan voorbij te gaan als je ziet hoe Jurriën Timber, Perr Schuurs en Lisandro Martinez zich daar ontwikkelen. We hebben ook nog Daley Blind en Devyne Rensch, die van origine centrale verdediger is. Het is niet gemakkelijk voor Lisandro, maar hij werkt fantastisch en hij speelt ook gewoon echt goed."

Ten Hag voerde deze zomer een goed gesprek met Magallán. "Hij had een moeilijke eerste week in de voorbereiding. Toen heb ik met hem gezeten. Hij dacht ook: waarom ben ik hier? Maar voor hem is het ook belangrijk om in topconditie te komen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet je nooit in zo'n voorbereiding. Die loopt tot 1 september. Laten we niet hopen dat er wat gebeurt, maar dan kan zijn perspectief ook veranderen. Sinds ons gesprek pakt hij het op en geeft hij vol gas. Hij doet het hartstikke goed, is een superprof en fantastische jongen. Ik denk dat hij zich goed in de kijker speelt zo. Het gaat er uiteindelijk om dat ze wel perspectief hebben. Als je hem ziet in wedstrijden en trainingen, speelt hij hartstikke goed. Ik zou hem direct ophalen bij heel veel clubs als ik hem zo zie trainen en spelen."