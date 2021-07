Ten Hag: ‘Competitieleider heeft ons juist in die periode alle topduels gegeven’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Erik ten Hag is niet heel gelukkig met het competitieschema komend seizoen in de Eredivisie. De trainer van Ajax constateert dat zijn ploeg in de periode van half december tot begin februari veel topwedstrijden speelt. In datzelfde tijdbestek moeten de Amsterdammers zeker drie spelers missen vanwege de Afrika Cup, die van 9 januari tot met 6 februari 2022 plaatsvindt.

"We weten nu al dat we Noussair Mazraoui (Marokko, red.), Mohammed Kudus (Ghana, red.) en Sébastien Haller (Ivoorkust, red.) lange tijd moeten missen", zegt Ten Hag, die er blijkbaar van overtuigd is dat het drietal geselecteerd zal worden voor het Afrikaanse landentoernooi, tegenover Voetbal International. "De competitieleider van de KNVB is zo vriendelijk geweest om ons juist in die periode moeilijke wedstrijden te geven en alle toppers op het schema te zetten."

Ajax zal een manier moeten vinden om daarmee om te gaan, weet Ten Hag. "Dat is wel een gegeven, maar in de periode van half december tot half januari moeten we pieken. In die periode spelen we uit bij Feyenoord, FC Utrecht en PSV, en thuis tegen AZ. Daar moeten we goed op voorbereid zijn, ook qua samenstelling van de selectie, want we weten dat we een aantal belangrijke spelers zullen missen."

Afgelopen seizoen werd Ajax kampioen, maar Ten Hag ziet dat de concurrentie niet stilzit. "Het is nog te vroeg om een uitvoerig oordeel te geven, maar ik heb de thuiswedstrijd van PSV tegen Galatasaray vorige week gezien. PSV speelde energiek en Galatasaray viel tegen. Ik zie overigens niet alleen bij PSV, maar ook bij Feyenoord een reactie op onze prestaties."

In Europees verband roept Ten Hag op tot realisme. "De wens is om te overwinteren in de Champions League, maar het is nu nog te vroeg om te stellen of dit realistisch is. Dat hangt ook van de loting af. Natuurlijk willen we in Nederland weer de prijzen pakken, en internationaal onszelf laten zien. Maar wij moeten over de landsgrenzen ook onze rol kennen. Het verwachtingspatroon krijgt zo langzamerhand irreële vormen. Een tiental clubs is Europees gezien weg, zo realistisch moet je gewoon zijn. Die gaan we niet meer inhalen. Je moet proberen die clubs een keer een hak te zetten, dat moet ons doel zijn. En ondertussen moeten we plek vijftien tot twintig op de Europese ranglijst behouden. Dat is ontzettend lastig, maar daar moeten we zien te blijven."