Verweij countert Marc Overmars: ‘Hij zegt dit alleen om de prijs op te drijven'

Vrijdag, 30 juli 2021 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:05

Mike Verweij verwacht dat Ajax er wel degelijk voor openstaat om Edson Álvarez te verkopen. Dinsdag maakte Marc Overmars in gesprek met het Algemeen Dagblad duidelijk dat de Mexicaan niet te koop is en dat, in tegenstelling tot wat De Telegraaf in een eerder stadium beweerde, er nog geen bod van Stade Rennes is binnengekomen op de defensieve middenvelder. Verweij denkt dat Overmars de geruchten rondom Álvarez louter ontkracht om de prijs op te drijven.

In de podcast Kick-Off Eredivisie van De Telegraaf valt de naam van Álvarez wanneer de rol van Daley Blind bij Ajax ter sprake komt. “Of Blind een optie op het middenveld is wanneer de selectie compleet is? Dat denk ik wel”, stelt Verweij. “Blind kan wel zien dat Lisandro Martínez het linksachterin het centrum goed gedaan heeft, dus daarmee wordt Blind een optie voor het middenveld.” Blind raakte in maart in de interland tegen Gibraltar (0-7) geblesseerd aan zijn enkel, waardoor de Argentijn het seizoen bij Ajax uitspeelde in het centrale hart van de defensie.

In het oefenduel met Bayern München (2-2) speelde Blind als controlerende middenvelder, en dat is volgens Verweij een signaal dat Álvarez wel degelijk mag vertrekken bij Ajax. “Al zegt Marc Overmars van niet, maar Overmars is Overmars. Dat is gewoon een onderhandelingstechniek. Als hij roept dat het een optie is hem te verkopen, dan gaat er gewoon drie miljoen van de prijs af. Hij zegt dat hij absoluut niet te koop is, om vervolgens toch met Stade Rennes te onderhandelen”, oppert de journalist, die half juli aangaf dat Ajax een bod van 18 miljoen euro zou hebben ontvangen op Álvarez.

“De stem van Edson Álvarez zal doorslaggevend zijn”, vervolgt Verweij. “Als hij weg wil, en dat is nog niet gezegd, dan denk ik dat hij uiteindelijk weggaat. Dan wordt Blind zeker een optie op het middenveld, maar ook met de aanwezigheid van Álvarez kan hij prima op het middenveld spelen”, besluit de clubwatcher, die dinsdag indirect gecorrigeerd werd door Overmars. “Een concreet bod hebben wij niet ontvangen, maar ik geloof wel dat Stade Rennes serieuze interesse heeft. Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: op dit moment is een vertrek van hem een no go. Hij is inmiddels een belangrijke speler geworden. Hij mag van ons dus niet weg”, verklaarde de directeur voetbalzaken.

In gesprek met Voetbal International ging trainer Erik ten Hag ook in op de rol die hij in gedachten heeft voor Blind komend seizoen. “Ik plaats niemand in een hokje qua positie, en sowieso Daley Blind niet. Hij is nu dus ook niet opeens een middenvelder voor mij. Hij kan er heel goed spelen, dat heeft hij in de afgelopen seizoenen ook vaak genoeg aangetoond. We moeten gewoon gaan zien waar hem in gaan zetten. Dat kan op het middenveld en achterin”, aldus Ten Hag.