Suriname stuurt Dean Gorré met opmerkelijk statement de laan uit

Vrijdag, 30 juli 2021 om 19:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

Dean Gorré is ontslagen als bondscoach van Suriname, zo maakt de nationale voetbalbond (SVB) bekend in een verrassend en opmerkelijk persbericht. Gorré wordt om 'moverende redenen', wat zoveel betekent als 'ongeduide, maar ongetwijfeld gerechtvaardigde redenen', uit zijn functie ontheven.

"Dean Gorré is niet langer bondscoach van Suriname", zo schrijft de Surinaamse Voetbalbond op Twitter. "De SVB heeft om 'moverende redenen' het besluit genomen om de technische staf van Natio te ontbinden. De SVB spreekt haar dank uit en zal zich nu concentreren op het opzetten van een profleague voetbal en een nieuw stadion."

Dean Gorré is niet langer bondscoach van Suriname. De SVB heeft om “moverende redenen” het besluit genomen om de technische staf van Natio te ontbinden. De SVB spreekt haar dank uit en zal zich nu concentreren op het opzetten van een prof league voetbal en een nieuw stadion. pic.twitter.com/KwdqwQblA0 — Natio Suriname (@NatioSuriname) July 30, 2021

Gorré was sinds 2018 in dienst van Suriname en stond in zijn dienstperiode aan de basis van de opleving van het Zuid-Amerikaanse land. Diverse (voormalig) spelers uit de Eredivisie maakten onder Gorré de overstap naar het Surinaamse elftal, onder wie Ridgeciano Haps, Sean Klaiber, Sheraldo Becker en Kelvin Leerdam. Met de nieuwe aanwas droomde Suriname van kwalificatie voor het WK in Qatar, maar dat mislukte begin juni na de beslissende nederlaag tegen Canada.

Toch mocht Gorré, die nog tot 2023 vastlag, met Suriname beginnen aan de Gold Cup. Het toernooi verliep deze maand erg teleurstellend voor Natio, daar de eerste twee wedstrijden tegen Jamaica (2-0) en Costa Rica (1-2) verloren gingen. Tegen Guadeloupe revancheerde Suriname zich enigszins met een 2-1 zege, maar het was niet genoeg om de volgende ronde te behalen.