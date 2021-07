Romano komt met uiterst verrassende wending in transfersoap Granit Xhaka

Vrijdag, 30 juli 2021 om 19:04 • Mart van Mourik

Arsenal heeft een nieuwe aanbieding neergelegd bij Granit Xhaka, zo weet Fabrizio Romano vrijdagavond te melden. De middenvelder van the Gunners ontving eerder al een bod van AS Roma, dat volgens ESPN begin juli nog in ‘verregaande onderhandelingen’ zou zijn over de overname van Xhaka. De transfermarktexpert meldt nu Arsenal de Zwitsers international toch graag binnenboord wil houden.



Romano komt vrijdag met het bericht dat Arsenal bereid is om het door de Romeinen aangeboden contract te overtreffen. Volgens de journalist was Roma bereid om een transfersom van twaalf miljoen euro te betalen die na bonussen kan oplopen tot vijftien miljoen euro, maar de Londenaren hebben dat bod van tafel geveegd. Arsenal is volgens de berichtgeving nu bereid het contract van Xhaka open te breken. De defensieve middenvelder, die vastligt tot medio 2023, krijgt een opwaardering van het salaris en kan zijn contract verlengen met twee jaar, zo klinkt het.

Roma leek op pole position te liggen om Xhaka binnen te halen, maar de club, waar José Mourinho aan het roer staat, is niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro. Het feit dat Arsenal toch verder lijkt te willen met de Albanese Zwitser is opvallend, daar de club met het aantrekken van Albert Sambi Lokonga leek voor te sorteren op een vertrek van Xhaka. Bovendien zou zijn exodus de weg vrij maken voor Houssem Aouar, de middenvelder van Olympique Lyon die volgens onder meer ESPN en Get French Football News bovenaan het verlanglijstje van Arsenal stond.

In de zomer van 2016 verkaste Xhaka voor een bedrag van 45 miljoen euro van Borussia Mönchengladbach naar Arsenal. Hoewel de middenvelder het gros van de wedstrijden in de basis stond, heeft hij de laatste jaren vaak te horen gekregen dat hij de hooggespannen verwachtingen niet zou waarmaken. Tot dusver speelde de verdedigende middenvelder 220 duels in het shirt van Arsenal en won hij met zijn ploeg tweemaal de FA Cup.