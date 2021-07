Lieke Martens kan tranen niet bedwingen: ‘Ik neem alle schuld op me’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 17:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:38

De Oranje Leeuwinnen werden vrijdag na een penaltyserie uitgeschakeld op de Olympische Spelen door de Verenigde Staten (2-2 na verlenging, 2-4 na strafschoppen). Lieke Martens, die in de 81ste minuut een penalty miste, verscheen na afloop geëmotioneerd voor de camera van de NOS. "Deze klap komt heel hard aan", zei de linksbuiten snikkend.

Martens produceerde vanaf elf meter een rollertje, dat door doelvrouw Alyssa Naeher makkelijk uit het doel werd getikt. "Ik neem de schuld voor deze nederlaag echt op me", aldus Martens. "Natuurlijk neem ik het mezelf kwalijk dat ik die bal er niet in schiet. Dan hadden we wedstrijd uit kunnen spelen en waren we gewoon verder. Helaas mocht het niet zo zijn. Op de training gaan ze er wel in en vandaag niet. Dat is gewoon klote, het doet pijn. We waren beter en verdienden meer. Ze hadden gewoon meer geluk en schoten de strafschoppen beter binnen. Toch mogen we ook trots zijn op elkaar. We hebben veel kansen gecreëerd en hebben het Amerika echt lastig gemaakt."

Vivianne Miedema maakte in reguliere speeltijd beide Nederlandse doelpunten, maar gunde de strafschop in de slotfase aan Martens. Achteraf heeft de topscorer aller tijden van de Leeuwinnen daar enige spijt van. "Ik ben verdrietig, boos en teleurgesteld. Waarover? Over van alles. Over de gemiste penalty’s, over de manier waarop we de goals misschien weer weggeven", aldus Miedema, die haar tranen amper de baas kon.

"Ik had misschien ook op moeten staan om tien minuten voor tijd die strafschop erin te schieten, maar Lieke is de nummer één en heeft er al genoeg gemaakt", zei Miedema. "Zij heeft gewoon kwaliteiten. Achteraf is het makkelijk om te zeggen, maar gezien hoe ik in het toernooi zat en hoe ik me op dat moment in de wedstrijd voelde, had ik het misschien wel moeten doen."

In de strafschoppenserie nam Miedema vervolgens alsnog een strafschop, die eveneens gekeerd werd door de Amerikaanse doelvrouw. "Ik ben altijd de nummer vijf geweest op de lijst en Lieke de nummer één. Maar zij wilde die eerste niet nemen", legde ze uit. "Fair enough, dan kom ik op één te staan. De bal moet er dan gewoon in, helemaal met mijn kwaliteiten. Ik hoorde vlak voor de serie dat ik de eerste moest nemen. Dat is voetbal, dat is het leven, dat is topsport. Natuurlijk verwijt ik mezelf dat ik die pingel er niet in schoot. Het is super vervelend om met strafschoppen naar huis te moeten."

Voor bondscoach Sarina Wiegman was het haar laatste wedstrijd bij de Leeuwinnen, omdat ze na de Spelen aan de slag gaat bij Engeland. "Dit doet wel pijn", zo treurde Wiegman na afloop. "We zijn nog nooit zó dichtbij geweest. Op de beginfase na, toen we werden afgejaagd, vond ik ons de betere ploeg. Maar de speelsters hebben alles gegeven, er stond een team. Bij vlagen hebben we echt heel goed gevoetbald, ik had continu het gevoel dat we deze gingen pakken, dat we Amerika zouden gaan verslaan. Ook in de penaltyreeks, maar het is niet gelukt. Voor de wedstrijd zeiden was al dat de VS niet in goeden doen was, dat bleek ook wel. Ze hadden moeite met onze balcirculatie. Het is écht, écht ontzettend jammer dat we niet hebben gewonnen."