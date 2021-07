Bobic bevestigt belangstelling: ‘Maar het bedrag van Ajax moet redelijk zijn’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 16:46 • Chris Meijer • Laatste update: 16:54

Fredi Bobic bevestigt dat Hertha BSC in de markt is voor Jurgen Ekkelenkamp. Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, zei afgelopen week in navolging al dat Hertha ‘een van de clubs is die zich heeft gemeld’ voor de 21-jarige middenvelder. Bobic, sportief directeur in Berlijn, waarschuwt in gesprek met Sky Deutschland echter dat Hertha Ekkelenkamp alleen zal overnemen als de transfersom acceptabel is.

Bobic bevestigt dat Hertha geïnteresseerd is, maar benadrukt tegelijkertijd dat een transfer van Ekkelenkamp naar Berlijn nog geen uitgemaakte zaak is. “We kennen de speler goed en hebben interesse. We kijken nu of een transfer mogelijk is. Er moet sprake zijn van een redelijk en verstandig bedrag, anders komen we niet in actie”, geeft Bobic te kennen. Voetbal International meldde dat Overmars zou hopen op ‘enkele miljoenen’ voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Ekkelenkamp in Amsterdam.

FC Twente meldde zich eerder bij Ajax, maar de Amsterdammers hapten niet op de gestelde deadline vanuit Enschede, waarna de transfer van de baan was. Ook KRC Genk en sc Heerenveen werden eerder genoemd als geïnteresseerde partij. Overmars liet aan het weekblad weten dat Ekkelenkamp deze zomer in ieder geval mag vertrekken bij Ajax. "Aan een vertrek van Jurgen Ekkelenkamp gaan we meewerken. Hij heeft nog een eenjarig contract en mag verlengen, maar wat kan je die jongen bieden. Ik verwacht dat daar in de komende weken wel ontwikkelingen gaan zijn.”

Ekkelenkamp maakte drie jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en speelde daarna vooral voor het beloftenelftal van de Amsterdammers. De middenvelder leek afgelopen seizoen dicht bij zijn definitieve doorbraak: hij kreeg met name in de eerste seizoenshelft veel speelminuten onder Erik ten Hag, maar verdween naarmate de jaargang vorderde steeds verder uit beeld. In totaal staat hij op 39 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists gaf.