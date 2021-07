Ten Hag spreekt transferwens uit: ‘Dan zal de selectie vele malen sterker zijn’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 16:23

Erik ten Hag wil nog een snelle aanvaller die uit de voeten kan in de spits aan zijn selectie toevoegen. Dat Ajax door Stade Rennes werd afgetroefd in de strijd om Kamaldeen Sulemana beschouwt de oefenmeester van de Amsterdammers als een domper. “We zijn met een speler bezig geweest die bepaalde kwaliteiten had en ik vind echt wel dat die er bij moet komen”, zegt Ten Hag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Een speler met snelheid, die het vermogen heeft om vanuit de spits, misschien van de linkerkant komend, die snelheid heeft, in de bal kan spelen, maar vooral ook van de bal weggaat de ruimtes in. Met name in de Champions League is dat voor ons van belang”, geeft de oefenmeester te kennen. Ten Hag benadrukt dat er soms geduld moet worden betracht als het aankomt op de transfermarkt. “Net als vorig jaar toen we Sébastien Haller haalden. Dat vond ik elementair. De speler moet wel volledig in het profiel passen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is ontzettend lastig. Het aantal opties dat ervoor in aanmerking komt, is beperkt. En economisch hangen er ook nog eens prijskaartjes aan, die lang niet altijd haalbaar zijn voor ons. En anders doen we het met de mensen die we hebben en proberen we daar het maximale uit te halen”, gaat Ten Hag verder. “Wat ik wel zeker weet, is dat als wij zo’n speler toevoegen, de selectie vele malen sterker zal zijn. Dan creëer je meer kans op succes.”

Ten Hag haalt de ‘sterke wens’ van Ajax aan om te overwinteren in de Champions League. “Dat is geen doelstelling maar we willen graag de volgende stap zetten. Dan moet zo’n speler erbij”, stelt Ten Hag. Steven Bergwijn werd de afgelopen tijd geregeld gelinkt aan Ajax, maar Ten Hag weigert in gesprek met Voetbal International in te gaan op namen. “Ik ga nooit op namen in. Maar het is een abc'tje dat als ik het profiel hier uiteenzet, dat Bergwijn daarin past. Maar of het ook mogelijk is, daar ga ik niet op in.”