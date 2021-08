‘Ik ben trots dat ik in Oranje O19 speelde, maar daar moet het niet bij blijven’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 00:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:09

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jasper Dahlhaus, die zich als negentienjarige ‘man met de haarband’ hoopt te onderscheiden bij FC Eindhoven.

Door Thijs Verhaar

Altijd weer die haarband. Je hoort het de jonge rechtsbuiten bijna denken als zijn kenmerkende kledingitem ter sprake komt in het interview. In zijn nog prille loopbaan is ‘de band’ al talloze keren ter sprake gekomen. Of hij het draagt om op te vallen of om op iemand te lijken? Nee hoor. Het is gewoon praktisch om te voorkomen dat hij met zijn lange haren zweet in zijn ogen krijgt tijdens het sporten. “Als klein kind noemden ze me soms wel eens voor de grap Messi als ik dat ding weer op mijn hoofd had. Dat had hij vroeger natuurlijk ook, maar het heeft er echt niets mee te maken. Ik ben gewoon Jasper, met een haarband. Dat is alles.”

Hij hoeft zich niet zo nodig aan andere voetballers te spiegelen. Dahlhaus wil gewoon zijn acties langs de zijlijn maken, belangrijk zijn voor de ploeg en het maximale uit zijn talent halen. “Daar hoort natuurlijk wel bij dat ik veel voetbal kijk en er zijn ook echt wel spelers van wie ik geniet, maar het is niet zo dat ik op iemand van hen wil lijken of zo.” Toch komt er één naam direct naar boven als het gaat om spelers die eruit springen voor hem. “Neymar. Die dribbels van hem zijn zo mooi om te zien. Ik vind het zelf ook altijd fijn om acties te maken waar het publiek van kan genieten, dus dat is in zekere zin wel een inspiratie.”

Jasper Dahlhaus was vrijdag in de eerste speelronde meteen op dreef tegen FC Volendam.

Andersom heeft de Braziliaanse vedette van Paris Saint-Germain vermoedelijk (nog) geen idee wie de negentienjarige aanvaller van FC Eindhoven is, maar als hij beelden van de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen FC Volendam onder ogen zou krijgen, is er vermoedelijk één actie bij die Neymar ook wel kan waarderen. Kort voor rust dook Dahlhaus moederziel alleen op aan Volendamse zijde, met twee verdedigers tegenover zich die de weg naar het doel versperden. Dahlhaus gooide de trukendoos open, dribbelde á la Arjen Robben naar binnen, vond een been van een verdediger op zijn weg, ging naar de grond en verdiende een strafschop.

Die werd uiteindelijk binnengeschoten door Joey Sleegers, die kort voor het einde van de wedstrijd ook de 2-2 tegen de touwen knalde. Daardoor slaagden de Eindhovenaren er in eigen huis verrassend in om de titelkandidaat een punt af te snoepen, al dient ook de pas achttienjarige invaldoelman Jort Borgmans een compliment te krijgen voor zijn vele reddingen. Geen heldenrol dus voor Dahlhaus, maar dat deert hem niet. “De punten komen bij mij voor alles. Dat kenmerkt mij wel een beetje. De fans mogen van mij verwachten dat ik spektakel ga leveren met mijn acties, voorzetten en schoten, maar het is geen doelstelling op zich. Mijn enige doel is om de wedstrijd te winnen en als ik dan met mijn spel voor enthousiasme op de tribune kan zorgen, is dat mooi meegenomen.”

Toch zal hij ongetwijfeld even een moment hebben gedacht wat er gebeurd zou zijn als hij wél achter de bal had plaatsgenomen voor de strafschop. Dahlhaus wil zich graag bewijzen nu Eindhoven hem deze zomer definitief heeft overgenomen van Willem II, nadat hij afgelopen seizoen sinds januari werd gehuurd van de Tilburgers. “Ik wil mezelf graag laten zien, ja. Natuurlijk. En ik weet dat ik een goede penalty kan nemen, dus ik zal altijd mijn hand opsteken als de coach vraagt wie hem wil nemen. Dat heb ik eerder gedaan en dat ging prima”, verwijst hij met gevoel voor understatement naar zijn debuut bij Oranje Onder-18 in maart 2019.

Dahlhaus maakte bij de laatste jeugdinterlands deel uit van Oranje Onder-19.

Destijds mocht hij twee minuten voor tijd invallen tegen de leeftijdsgenoten van Italië. Oranje was een klein kwartier daarvoor op voorsprong gekomen en nog voor Dahlhaus de bal had geraakt, kreeg Nederland een strafschop toegekend. “Ik wist dat ik als late invaller weinig tijd had om me te bewijzen, dus ik ging meteen achter de bal staan. De jongens vonden het okee en ik schoot hem gelukkig binnen”, memoreert de rechtsbuiten. “Dat was een heel mooi moment voor mij. Of ik niet bang was dat ik niet meer zou worden opgeroepen als ik zou missen? Nee hoor. Ik zag alleen een mooie kans om me te bewijzen. Ik ben gelukkig geen piekeraar in het veld en voelde me de hele week al goed tussen de boys.”

Zijn gok pakte goed uit en Dahlhaus vond zichzelf een half jaar later zelfs al terug bij de Onder-19, waar hij op het veld stond met onder meer Ryan Gravenberch, Ramon Hendriks, Joshua Zirkzee, Maxim Gullit en Brian Brobbey. “Dat was natuurlijk een hoger niveau dan ik op de club gewend was, maar ik merkte wel dat ik mee kon. Zeker. Als je met dat soort jongens mag voetballen, ga je vanzelf vooruit. Dat zijn echt ervaringen die ik tot de hoogtepunten in mijn carrière reken”, stelt hij. “Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat ik voor Nederland speelde, maar het moet niet het hoogtepunt blijven. Ik wil dat nog vaker mee gaan maken in de toekomst, al weet ik niet of ik nu nog steeds in beeld zou zijn als het interlandvoetbal voor de jeugd wordt hervat. Ik moet het gewoon goed doen bij Eindhoven en dan zie ik het wel.”

Dahlhaus begon op zeer jonge leeftijd bij VIOD uit Doetinchem en werd daar al snel opgemerkt door de jeugdscouts van De Graafschap. De Superboeren visten echter achter het net omdat Vitesse hen de loef afstak. “Daar kreeg ik een beter gevoel bij, dus op mijn achtste of negende maakte ik de overstap. Sindsdien heb ik er altijd van gedroomd om prof te worden. Daar heb ik ook dag in dag uit hard voor gewerkt”, aldus Dahlhaus, die de sportersmentaliteit van huis uit meekreeg van zijn ouders. “Ik kom niet uit een voetbalfamilie, maar mijn moeder was altijd bezig met hockey en pa handbalde op hoog niveau. Ze hebben me altijd vrijgelaten om te doen wat ik zelf leuk vind en leerden me om er vol voor te gaan. Ik ben hen enorm dankbaar voor alles wat ze voor me hebben gedaan en nog steeds doen.”

Ook zijn coaches bij Vitesse en later Willem II krijgen alle lof toegezwaaid van de negentienjarige. Hij maakte in de zomer van 2020 de overstap naar Tilburg en kreeg al in de eerste wedstrijd van het seizoen zijn profdebuut in de Eredivisie aangereikt. In de tweede ronde volgde weer een invalbeurt, maar daar bleef het bij. “Uiteindelijk is dat jaar niet gegaan zoals ik hoopte”, blikt hij nu terug. “Daar had ik misschien wel op gerekend, want ik had het gevoel dat ik fysiek en voetballend goed mee kon. Dat hoop ik nu bij Eindhoven te gaan bewijzen.” Zij namen hem in de winterstop op huurbasis over en dat leverde één doelpunt op in dertien wedstrijden. “Qua statistieken ben ik daar natuurlijk niet tevreden over, maar ik voelde wel het vertrouwen van de club en ben zelf ook erg blij met de speelminuten die ik krijg.”

Dahlhaus maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Eredivisie bij Willem II, maar meer dan een tweede invalbeurt zat er niet in bij de Tilburgers.

Dahlhaus hoefde dus niet lang te twijfelen toen Eindhoven zich deze zomer meldde om hem definitief in te lijven. Hij was in de voorbereiding bij Willem II weliswaar goed op dreef met vijf goals in twee oefenduels, maar had alsnog niet het gevoel dat hij een serieuze kans zou krijgen in de Eredivisie. “In ieder geval niet snel, terwijl ik wist wat ik in Eindhoven kon krijgen. Daarom heb ik de keuze gemaakt om Willem II achter me te laten, ook al had ik de concurrentiestrijd best zien zitten. Ik denk echter dat een tussenstap de beste keuze is omdat ik speeltijd nodig heb. Ik heb hier nu een contract voor twee jaar, dus dat moet ik aangrijpen om mezelf verder te ontwikkelen.”

De rechtsbuiten annex ‘nummer 10’ omschrijft zichzelf als snel en technisch, terwijl hij zijn goede voorzet en inzicht ook tot zijn sterke punten rekent. “In de jeugd scoorde ik ook vrij makkelijk, maar dat moet ik in de Keuken Kampioen Divisie eerst maar eens bewijzen. Ik weet echter dat ik het in me heb, dus dat vertrouwen zit goed.” Tegelijkertijd is hij zich ook bewust van zijn verbeterpunten. “In verdedigend opzicht moet ik nog meer doen als ik richting de top wil. Daar hameren de trainers ook op en gelukkig gaat het de goede kant op”, besluit Dahlhaus, die zijn club dolgraag naar de play-offs wil helpen. “Dat is een mooi doel voor dit seizoen, dus daar ga ik alles voor geven.”

