Guardiola ziet jongeling floreren tussen wereldsterren: ‘Heb geduld met hem’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 14:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 14:35

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone tweemaal per week jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige Sam Edozie, die momenteel veel indruk maakt in de voorbereiding bij Manchester City en daarmee de volgende stap zet in zijn stormachtige ontwikkeling bij de Engelse kampioen.

Het voorseizoen biedt bij Manchester City ieder jaar weer een kans aan jonge talenten om op te vallen bij Josep Guardiola. De coach mist in de eerste weken nog diverse wereldsterren die pas later terugkeren van vakantie na het EK of de Copa América. Zodoende krijgen jonge beloftes de kans om zich te laten zien aan de fans en vooral ook aan de Spaanse keuzeheer. Dat is een zeldzame mogelijkheid, want bij de miljardenploeg is door de moordende concurrentie weinig doorstroming vanuit de jeugd, hoewel de opleiding toch bekend staat als een van de beste ter wereld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet voor niets dat veel jonge beloftes geïntimideerd ogen als ze voor het eerst mee mogen met het eerste elftal. Bij vleugelaanvaller Sam Edozie is daar echter geen sprake van. De qua stijl met Raheem Sterling vergeleken linksbuiten gaat juist mee in het niveau en scoorde tot nu toe in alle drie de oefenwedstrijden die voor de strijd om de Community Shield van aanstaande zaterdag tegen Leicester City werden afgewerkt. Eerst trof hij als invaller doel tegen Preston North End, waarna hij tegen Barnsley en Blackpool twee keer in de basisopstelling mocht starten en in beide gevallen op karakteristieke wijze de openingstreffer verzorgde.

Vooral zijn spelintelligentie en rust voor de goal vielen daarbij op. De linksbuiten timede zijn loopactie precies goed en rondde koelbloedig af, zoals Carlos Vicens hem afgelopen seizoen veelvuldig zag doen. Vicens was toen trainer van Manchester City Onder-18 en maakt nu deel uit van de technische staf van Guardiola, die zich onder de indruk toonde van zijn jonge pupil. “Het is heel goed dat hij zijn zich zo laat zien. Hij heeft het vermogen om het penaltygebied in te komen en dan sterk af te ronden, zoals een goede vleugelaanvaller betaamt. Hij is een geweldig talent met veel snelheid. Heb geduld met hem. Hij gaat stap voor stap vooruit en deze momenten zijn daarin heel belangrijk.”

Inderdaad verloopt de reis richting zijn gedroomde profdebuut meer dan uitstekend voor Edozie. Hij verruilde Millwall in 2019 op zestienjarige leeftijd voor the Citizens en was een van de jongste selectieleden van het team dat in 2020 de FA Youth Cup won. Daarnaast verdeelde hij zijn tijd tussen de Onder-23 en de Onder-18, die allebei kampioenschap opeisten. Alsof dat nog niet genoeg was, werd hij ook nog eens beloond met een interlanddebuut. Hij deed in maart voor het eerst mee bij Engeland Onder-18, al heeft hij vanwege zijn achtergrond ook nog de mogelijkheid om Nigeria ooit te vertegenwoordigen.

Edozie gaf kort na zijn transfer naar Manchester City aan dat het hem heel zwaar viel om Londen op zo’n jonge leeftijd te verlaten, maar heeft allerminst spijt van zijn keuze. “Zo’n seizoen met drie prijzen ga ik nooit meer vergeten. Die momenten koester ik enorm. Ik kwam naar City om prijzen te winnen, dus dan is het geweldig dat ik er nu al drie binnen heb”, verwijst hij naar afgelopen seizoen in de jeugd. “Het was voor mij niet gemakkelijk om van Londen naar Manchester te verhuizen, maar ik houd van het voetbal hier. Ik kom goed tot mijn recht en ben heel blij dat ik de stap heb aangedurfd.”

De jongeling had in 2019 echter ook de mogelijkheid om in Londen te blijven. Chelsea deed namelijk al het mogelijke om hem vast te leggen toen duidelijk werd dat Edozie Millwall wilde verlaten. Hij kreeg een rondleiding op het jeugdcomplex aangeboden, mocht kennismaken met de eerste selectie en wat al niet meer, maar koos ondanks het verleidelijke aanbod van Chelsea en de interesse van diverse clubs uit de Bundesliga toch voor Manchester City. Die ploeg betaalde in eerste instantie 600.000 pond en die som kan nog verdubbelen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén daarvan is het maken van zijn profdebuut. Dit gaat mogelijk zaterdag al gebeuren, want gefluisterd wordt dat Guardiola hem het vertrouwen gaat geven in de strijd om de Community Shield.

Voormalig Manchester City-spits Paul Dickov hoopt van harte dat het zover komt. Hij is zeer onder de indruk van Edozie’s optredens in de voorbereiding en vergelijkt hem met een andere vleugelaanvaller van de club. “Hij heeft iets van Riyad Mahrez in zich als hij aan de bal komt. Hij varieert veel en is onvoorspelbaar”, prijst de nu 48-jarige Schot met in totaal negen dienstjaren bij the Citizens op de officiële clubsite. “Het ene moment gaat hij binnendoor en dan passeert hij weer aan de buitenkant. Hij zet de verdedigers continu voor het blok.”

Het meest is hij echter de indruk van de snelheid waarmee Edozie beweegt en handelt. Daarom dat hij intern al jaren wordt aangeduid als de natuurlijke opvolger van Leroy Sané, die de club afgelopen seizoen verliet voor Bayern München. Die weg is echter bepaald niet eenvoudig. Met Mahrez, Sterling en Ferran Torres heeft Guardiola nog genoeg buitenspelers tot zijn beschikking, terwijl mannen als Phil Foden, Bernardo Silva en de deze week voor 117 miljoen euro aangetrokken Jack Grealish ook prima op de flanken uit de voeten kunnen.

Voor Edozie zit er dus niets anders op dan geduldig wachten en zich van zijn beste kant laten zien als hij de kans krijgt. Of hij moet de club voortijdig vaarwel zeggen zoals Jadon Sancho en Jayden Braaf in de recente jaren deden. Voorlopig lijkt hij dat echter niet van plan, want hem is een vaste rol in de Onder-23 in het vooruitzicht gesteld, met de kans om geregeld mee te trainen met het eerste elftal. Guardiola ziet het duidelijk in hem zitten en weet inmiddels uit welk hout de achttienjarige gesneden is. Elodie kreeg deze maand een kans en greep hem met beide handen aan. Aan de trainer of de jongeling dat zaterdag weer mag laten zien als het ‘om het echie’ gaat.