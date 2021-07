Oranje Leeuwinnen na thriller en strafschoppen uitgeschakeld

Vrijdag, 30 juli 2021 om 15:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijdagmiddag uitgeschakeld in de kwartfinale van de Olympische Spelen. Het team van bondscoach Sarina Wiegman, die afscheid neemt van het Nederlands vrouwenteam, ging na een 2-2 eindstand na strafschoppen onderuit tegen de Verenigde Staten. Vivianne Miedema toonde nog wel haar grootse vorm en nam twee treffers voor haar rekening. Het waren voor de spits doelpunt negen en tien van deze Olympische Spelen. Lieke Martens miste vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd een strafschop. Amerika treft in de halve finale Canada, dat eerder op de dag na strafschoppen te sterk was voor Brazilië.

Het treffen met Team USA was een herhaling van de WK-finale in 2019, toen de Amerikanen uiteindelijk met 2-0 te sterk bleken. Bondscoach Vlatko Andonovski hield ditmaal met Megan Rapinoe, Alex Morgan, Christen Press en Rose Lavelle een aantal vaste krachten aan de kant na de enigszins teleurstellend verlopen groepsfase. Desondanks begon de ploeg van Andonovski beter aan het duel. In de zevende minuut leken de Amerikaanse vrouwen zelfs op voorsprong te komen na een knappe treffer van Tobin Heath, maar de aanvaller deed dat in buitenspelpositie en zag haar treffer worden afgekeurd.

Oranje kwam er in de beginfase amper aan te pas en ontsnapte na een kwartier spelen wederom aan een treffer. Dit keer dook Lindsey Horan gevaarlijk op voor het doel van Sari van Veenendaal, maar de keepster van Nederland wist de kopbal van de Amerikaanse met enige moeite tegen de paal te tikken. Aan de andere kant was het niet veel later wel raak. Miedema kreeg een gekraakt schot met enig fortuin voor de voeten, verschafte zich wat ruimte en schoot uit de draai knap raak in de linkerhoek: 1-0. Het was de eerste keer dat Nederland gevaarlijk opdook voor het doel van Alyssa Naeher.

Amerika leek amper van slag door de tegentreffer en trok het initiatief na een kwart wedstrijd weer naar zich toe, met de gelijkmaker als beloning. Lynn Williams bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld voor het doel en zag hoe Samantha Mewis opdook in de zestien om raak te koppen: 1-1. Tot overmaat van ramp kantelde de wedstrijd drie minuten later helemaal, toen Williams de bal na slecht uitverdedigen voor de voeten kreeg en niet aarzelde: 1-2. Oranje deelde in het restant van de eerste helft nog wel enkele speldenprikjes uit, maar moest vooral toezien hoe op het middenveld de slag verloren ging.

In de tweede helft was het opnieuw Miedema die haar klasse toonde. De aanvalsleider kreeg de bal op ruim twintig meter van het doel aangespeeld, koos voor de individuele actie en haalde doeltreffend uit in de linkerhoek: 2-2. En hoewel de meeste druk in het tweede bedrijf van Team USA kwam, was het Oranje dat de wedstrijd tien minuten voor tijd in het slot kon gooien na een overtreding in het zestienmetergebied van Kelley O'Hara op de ingevallen Lineth Beerensteyn. Martens nam plaats achter de bal, maar faalde na een slappe inzet. Ook een kopbal van Daniëlle van de Donk trof geen doel en ging voorlangs.

In de verlenging golfde het spel op en neer en maakten beide ploegen kans om het duel alsnog te beslissen. Scheidsrechter Kate Jacewicz keurde echter tot drie keer toe een treffer af. Aan de kant van Nederland werd Martens teruggefloten, waarna ook Amerika twee treffers geannuleerd zag worden. Doordat er niet werd gescoord moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek Amerika te sterk door missers van Miedema en Aniek Nouwen.