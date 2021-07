Chelsea laat Ian Maatsen voor de tweede keer op huurbasis vertrekken

Vrijdag, 30 juli 2021 om 15:23 • Chris Meijer

Ian Maatsen laat Chelsea komend seizoen opnieuw op huurbasis achter zich. The Blues maken via de officiële kanalen wereldkundig dat negentienjarige vleugelverdediger tijdelijk de overstap naar Coventry City maakt. De huurtransfer naar de Championship betekent een volgende stap voor Maatsen, die het afgelopen seizoen voor Charlton Athletic in de League One speelde.

Maatsen speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV, alvorens hij in de zomer van 2018 de overstap naar Chelsea maakte. Bij de Engelse topclub begon de jeugdinternational in de Onder-18, waarna hij doorstroomde naar de Onder-23. In september 2019 maakte Maatsen zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea, als invaller in de met 7-1 gewonnen EFL Cup-wedstrijd tegen Grimsby Town.

Chelsea besloot Maatsen vorig seizoen voor het eerst te verhuren. In dienst van Charlton Athletic kwam hij tot 35 optredens, over het algemeen als linksback. Maatsen kan echter ook op de andere posities in de defensie uit de voeten en werd tevens enkele keren gebruikt als linkermiddenvelder. Zijn nieuwe tijdelijke werkgever eindigde vorig seizoen als zestiende in de Championship. Bij Coventry City wordt Maatsen de ploeggenoot van Gustavo Hamer.