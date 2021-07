Zestienjarige maakt verbluffende indruk bij Liverpool: ‘Alles oogt zó simpel’

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone tweemaal per week jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar pas zestienjarige vleugelaanvaller Kaide Gordon, die vorig jaar nog het grootste Engelse talent met geboortejaar 2004 werd genoemd en zich nu in het voorseizoen mag bewijzen in de hoofdmacht van Liverpool.

Het oefenduel tegen Hertha BSC stond voor Liverpool natuurlijk vooral in teken van de emotionele rentree van Virgil van Dijk, maar in zijn schaduw greep de zestienjarige Kaide Gordon ook de schijnwerpers. De zestienjarige wordt gezien als een toekomstige ster en weet zich ondanks zijn zeer jonge leeftijd steeds in positieve zin te onderscheiden op het trainingskamp in Oostenrijk. Eerst speelde hij dertig minuten tegen FC Wacker Inssbruck, toen 45 minuten tegen Mainz en afgelopen donderdag nog eens half uur tegen Hertha BSC, als vervanger van zijn grote voorbeeld Mohamed Salah.

Gordon is een getructe vleugelaanvaller met een fantastische eerste aanname, dito versnelling en hij schakelt in zijn hoofd minstens zo snel als met zijn benen, dus is het niet verwonderlijk dat Jürgen Klopp groot fan van hem is. Hij verwelkomde de rechtsbuiten in januari met een grote glimlach, want de reputatie van Gordon was hem vooruitgesneld. Hij groeide vorig jaar december uit tot de jongste debutant in de geschiedenis van Championship-club Derby County en maakte iets meer dan een maand later voor zo’n drie miljoen pond de overstap naar Liverpool.

Gordon in actie tegen Mainz, tijdens het trainingskamp in Oostenrijk.

“Daar heeft Liverpool absoluut een grote slag mee geslagen”, meent Darren Wassall. De hoofd jeugdopleidingen van Derby County spreekt in gesprek met Goal en Voetbalzone vol lof over de vroegtijdig uitgevlogen pupil. “Kaide is een bijzonder talent. Ik vind het prachtig om te zien dat hij het nu al zo goed doet bij Liverpool. Iedereen hier is dolblij voor hem”, verzekert de man die de drie broers van Gordon ook onder zijn hoede heeft of heeft gehad. “Kellan speelt nu bij League Two-club Mansfield, Keldon zat tot de Onder-16 bij ons en onder Kaide komt ook nog Chase, die nu deel uitmaakt van onze Onder-14. Het is dus een echte voetbalfamilie.”

Van hen wordt echter veruit het meest verwacht van Kaide. Hij mocht zoals gezegd als zestienjarige al bij Derby invallen in de Championship, waarmee trainer Wayne Rooney – een van Gordon’s jeugdhelden – hem liet uitgroeien tot jongste debutant ooit. “Dat verdiende hij. Ik liet hem een week meetrainen om te zien hoe hij zich hield tussen de mannen en hij was van meet af aan een van de beste spelers. Hij speelde direct op hetzelfde niveau als de rest. Sterker nog: in veel opzichten was hij zelfs beter dan alle anderen”, aldus de 120-voudig Engels international.

De teleurstelling bij iedereen die Derby een warm hart toedraagt was daarom groot toen Gordon een maand later zijn vertrek naar Liverpool aankondigde. “Daar waren we allemaal kapot van”, memoreert hoofd jeugdopleidingen Wassall. “Niet alleen omdat we een geweldig joch uit moesten zwaaien, maar vooral ook omdat het een genot is om hem te zien voetballen”, prijst hij de Engels jeugdinternational. “Kaide zorgt overal op het veld voor opwinding en is precies het soort mens en speler wat je als trainer graag in je team hebt.”

Eenmaal aangekomen in Liverpool had Gordon maar weinig aanpassingstijd nodig. Hij sloot zich in eerste instantie aan bij het Onder-18 team van Marc Bridge-Wilkinson en scoorde daar prompt zes keer in vier duels. Vervolgens werd hij tegen het einde van het seizoen beloond met een debuut in het hoogste jeugdteam, waar hij ook direct een doelpunt mocht vieren tegen de Onder-23 van Leicester City. “Deze jongen is echt heel erg goed”, loofde Liverpool’s jeugdcoach Barry Lewtas na afloop. En gelijk heeft hij.

Dat het hem allemaal eenvoudig afgaat, bewijst Gordon nu in Oostenrijk. Daar speelde hij al drie oefenduels mee en ook op trainingen met toppers als Salah en Sadio Mané houdt hij zich naar verluidt uitstekend. “Ik weet zeker dat hij daar ‘gewoon’ zijn mannetje staat”, aldus Wassall. “Met zijn hoeveelheid kwaliteit heeft hij het vertrouwen dat hij meekan met de besten. Hij is niet verlegen of nerveus. Hij omarmt elke uitdaging. In mijn optiek is het ook veelzeggend dat hij het als middelbare scholier aandurfde om de stap naar het grote Liverpool te maken. Hij weet precies wat hij wil en heeft besloten dat dit de snelste manier is om er te komen.”

Maar wat maakt Gordon, die pas in oktober zijn zeventiende verjaardag viert, dan zo speciaal? “In aanvallend opzicht heeft hij simpelweg alles wat er gevraagd wordt”, luidt het oordeel van Wassall. “Hij is altijd in balans, voelt aan wanneer hij in actie moet komen, is lichtvoetig en als linkspoot brengt hij altijd iets extra’s aan de rechterflank”, meent de hoofd jeugdopleidingen van Gordon’s vorige ploeg Derby County. “Buiten het veld is het geen uitbundige jongen, maar eenmaal binnen de lijnen is hij niet meer te houden. Hij is tot over zijn oren verliefd op de sport en zorgt dat het er allemaal heel eenvoudig uitziet. Alles oogt zó simpel als hij aan de bal is.”

Dat laatste is wat Wassall betreft het belangrijkste kenmerk van een topspeler. “Veel van zijn kwaliteiten zijn simpelweg niet aan te leren. Die heb je of die heb je niet. Hij is in staat om in split-seconds steeds de juiste keuzes te maken. Er zijn talloze buitenspelers met een goede techniek of enorme versnelling, maar daar heb je allemaal niets aan als je niet weet wanneer je moet afgeven, wanneer je moet dribbelen, wanneer je je tegenstander op moet zoeken of wanneer je het gewoon even simpel moet houden. Kaide kan dat wel. Hij maakt voetbal simpel. Dat is zijn grote kracht en precies dat is wat de allerbeste spelers typeert.”

Bovendien heeft Gordon volgens Wassall het voordeel dat hij op diverse posities inzetbaar is zonder dat hij aan kwaliteit inboet. “Hij kan overal in de voorhoede spelen. Bij Derby gebruikten we hem op beide vleugels, maar ook als ‘tien’ of als ‘acht’ houdt hij zich prima staande met zijn overzicht, passing en snelheid. Hij kan zowel binnendoor als buitenom passeren en heeft met beide benen een goed vervolg in huis, dus dat maakt het bijzonder lastig om hem te verdedigen”, concludeert de jeugdcoach.

Met zo’n arsenaal aan wapens lijkt het slechts een kwestie van tijd tot Gordon zichzelf in de Premier League mag bewijzen, maar in alle eerlijkheid moet wel worden opgemerkt dat lang niet alle grote tienertalenten de hoge verwachtingen kunnen inlossen op Anfield. Niet iedereen is een Trent Alexander-Arnold of een Steven Gerrard. Zij slaagden erin om heel vroeg te debuteren en hun plek vast te houden, maar de meeste jonge spelers hebben meer tijd nodig om te slagen in de Premier League. Zodoende houdt zelfs de dolenthousiaste Wassall een kleine slag om de arm, maar hij rekent erop dat zijn voormalig pupil met de juiste begeleiding gaat uitgroeien tot een sensatie in Engeland.

“Zolang ze hem maar blijven uitdagen. Dat is de crux met spelers als Kaide. Ze moeten constant uitgedaagd worden zodat het niet te gemakkelijk wordt. Als het enkel en alleen op talent aankomt, gaat Kaide het heel ver schoppen. Maar er komt meer bij kijken. Hij moet leren omgaan met lof en kritiek, zich aanpassen aan tal van situaties. Als hem dat lukt, doet zijn talent de rest”, verzekert Wassall. Hij kijkt nu iedere oefenwedstrijd van Liverpool, wetende dat ‘zijn’ Gordon het goed doet. Vermoedelijk sluit hij daarna weer aan bij de Onder-23, met misschien wel een kansje bij het eerste in de Carabao Cup. “Dat zou mooi zijn voor hem. En anders willen wij hem met alle liefde huren, hoor.”