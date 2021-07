FC Utrecht en Elia per direct uit elkaar: ‘Niet geworden wat we gehoopt hadden’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 14:32 • Chris Meijer • Laatste update: 15:02

Eljero Elia laat FC Utrecht per direct achter zich. De 34-jarige aanvaller had nog een doorlopend contract tot de zomer van 2022, maar de Domstedelingen maken via de officiële kanalen wereldkundig dat beide partijen in onderling overleg hebben besloten uit elkaar te gaan. Elia speelde sinds vorige zomer voor FC Utrecht, dat hem transfervrij overnam van het Turkse Istanbul Basaksehir.

FC Utrecht troefde een jaar geleden onder meer FC Groningen, ADO Den Haag en FC Twente af in de strijd om Elia. In zijn eerste en naar nu blijkt enige seizoen in de Domstad kwam hij tot 23 optredens, waarvan 12 als basisspeler en waarin hij goed was voor 2 doelpunten. In de afgelopen weken werd duidelijk dat Elia niet in de plannen van trainer René Hake voor het komend seizoen voorkomt, waardoor nu uiteindelijk is besloten om zijn nog doorlopende contract te verscheuren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Laat ik vooropstellen dat we bij FC Utrecht veel respect hebben voor de speler én de mens Eljero Elia”, zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, op de website van de club. “Hij heeft het afgelopen seizoen zowel op voetbalvlak als privé flinke tegenslagen en grote uitdagingen gekend en is met die situaties als een echte professional omgegaan. Helaas is de samenwerking niet geworden wat we er allebei vooraf van gehoopt hadden.”

“Dit seizoen zijn keuzes gemaakt die als gevolg hebben dat er minder perspectief is voor Eljero om bij FC Utrecht de rol in te vullen die wij en hij voor hem voor ogen hadden”, vervolgt Zuidam. “Naar aanleiding daarvan zijn we het gesprek aangegaan en hebben we in goed overleg besloten het contract van Eljero bij FC Utrecht te ontbinden. We zijn dankbaar voor de bijdrage die Eljero afgelopen seizoen heeft geleverd en wensen hem veel succes in de toekomst.”

“Als ervaren speler wil je niets liever dan belangrijk zijn voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen”, zo laat Elia zelf weten. De dertigvoudig Oranje-international speelde in het verleden ook voor ADO Den Haag, FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord. “Afgelopen seizoen was voor mij een jaargang met ups en downs, waarin ik er ondanks moeilijke omstandigheden alles aan heb gedaan mijn bijdrage aan de ploeg te leveren. Dit seizoen is het perspectief voor mij veranderd. Daarover is de club eerlijk naar mij geweest en dat waardeer ik. Ik ga nu bekijken waar mijn toekomst ligt.”