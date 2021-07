Steven Berghuis spreekt zich uit: ‘Twee dingen zijn te ver gegaan’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 14:20 • Laatste update: 15:01

Steven Berghuis heeft enkele roerige weken achter de rug. De 29-jarige aanvaller verruilde Feyenoord eerder deze zomer voor Ajax en die keuze zorgde voor de nodige heftige reacties in Rotterdam. Berghuis spreekt zich in een interview met de NOS voor het eerst uit over de verwensingen aan zijn adres.

Vorige week ging er op sociale media een verwerpelijk spandoek rond waarop Berghuis op een lijst wordt geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord. Vervolgens dook er afgelopen weekeinde in Rotterdam een muurschildering op, waarop Berghuis met graffiti wordt afgebeeld als jood gedurende Tweede Wereldoorlog.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het werkt aan beide kanten, uiteindelijk houd je je daaraan vast. Ik heb nog steeds contact met mensen met wie ik vijf jaar heb gewerkt. Dus zo kan het ook”, antwoordt Berghuis op de vraag of er ook positieve reacties zijn binnengekomen. Met de negatieve reacties had de aanvaller naar eigen zeggen wel rekening gehouden. “Ik ben natuurlijk niet dom. Dat is ook niet erg, dat is de emotie. Er zijn natuurlijk wel twee dingen geweest die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel. Uiteindelijk is het wel mijn werk. Je wil het maximale uit je carrière halen. Daardoor moest ik voor mijn gevoel deze stap zetten.”

Berghuis wordt vervolgens gevraagd hoe hij tegen de term ‘clubliefde’ aankijkt. “Ik ben een jongen van Apeldoorn. Niet iedereen kan vanuit een jeugdopleiding doorstromen bij een club. Uiteindelijk ben je professioneel en ik heb vijf jaar lang alles gegeven voor Feyenoord. Dat heb ik ook drie jaar lang voor AZ gedaan, dat heb ik ook een halfjaar voor VVV-Venlo gedaan en dat heb ik ook twee jaar voor FC Twente gedaan. Je neemt je vak gewoon serieus. Zo zit erin. Gewoon professioneel. En dat ga ik nu ook bij Ajax doen.”

“Qua concrete opties viel het mee, je gaat dingen naast elkaar leggen”, gaat Berghuis verder over de keuze voor Ajax. “De ambities die hier liggen, daar wil ik in mee. Die heb ik zelf ook, dus toen heb ik weloverwogen de keuze gemaakt. Daar sta ik nog steeds achter. Je haalt energie uit hoe je met de mensen werkt. Natuurlijk speelt er genoeg op social media, maar dat probeer ik links te laten liggen. Ik heb het meegenomen in mijn overwegingen, maar uiteindelijk komt de topsportman in me naar boven om te zeggen: wat wil je in je carrière? Dan ga je daarvoor. De mensen die dicht bij me staan, staan daar ook achter.”

“Ik heb het naar mijn zin, ik ben fantastisch opgevangen door de club en mijn teamgenoten. Ik voel me erg welkom, heb het gevoel dat ze blij met me zijn. Dat voelt goed, dus nu aan het werk”, vertelt de aanvaller over zijn eerste weken bij Ajax. Hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij bij Feyenoord onbetwist was. “Dat heb ik vijf jaar afgedwongen en dat proces begint opnieuw. Dat was hetgeen waarnaar ik op zoek was. De prikkel, ja. De uitdaging om het voor mezelf weer te laten zien, met de goede concurrentie hier. Daar kan je alleen maar een betere speler van worden. Dat wil ik. Ten Hag wil dat ik het spel dat ik bij Feyenoord speelde hier naartoe kan brengen. Creatief zijn, rendement, loopacties, verdedigende arbeid: gewoon leveren.”