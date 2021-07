La Gazzetta dello Sport: Ziyech gefascineerd door Italiaanse interesse

Het is nog maar zeer de vraag of Hakim Ziyech komend seizoen het shirt van Chelsea draagt. De middenvelder annex aanvaller wil meer speeltijd bij Chelsea, maar lijkt daar vooralsnog niet op te hoeven rekenen onder Thomas Tuchel. AC Milan hoopt van de situatie te profiteren en heeft nog altijd belangstelling in Ziyech. De voormalig Ajacied zou 'gefascineerd' zijn door de interesse van Milan, schrijft La Gazzetta dello Sport vrijdag.

Ziyech wordt in Milaan gezien als geschikt opvolger voor de naar Internazionale vertrokken Hakan Çalhanoglu. De Turkse middenvelder maakte eind juni de pikante overstap naar de stadgenoot en draagt de komende drie seizoenen het shirt van Inter. De interesse vanuit Milaan zou Ziyech als muziek in de oren klinken omdat hij daar verzekerd is van een basisplek. De voormalig speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar AC Milan.

Milan hoopt tijdens de onderhandelingen te profiteren van eerder gedane zaken met Chelsea. De Italiaanse topclub zag deze zomer Olivier Giroud en Fikayo Tomori al overkomen uit Londen, wat heeft geleid tot een goede verstandhouding. Hoewel Ziyech formeel niet te koop is, staat Chelsea naar verluidt welwillend tegenover marktconforme biedingen. Milan denkt daarbij aan een huurconstructie, waarbij mogelijk een optie tot koop bedongen kan worden. Mogelijk obstakel is het huidige jaarsalaris van Ziyech, die bij Chelsea zes miljoen euro per jaar opstrijkt.

In Londen gaan al lange tijd geruchten dat er voor Ziyech komend seizoen geen plek is in het elftal van Tuchel. Om de transfer van Erling Haaland te kunnen voltooien staan diverse spelers op de nominatie om te vertrekken. De meest in het oog springende naam is die van Ziyech, die vorig jaar voor minimaal veertig miljoen euro overkwam van Ajax. De Marokkaans international wist echter nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. Ook Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi en Kurt Zouma kunnen deze zomer het nodige geld in het laatje brengen bij Chelsea.