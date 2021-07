PSV zit in de maag met situatie rond Dumfries en plant gesprek in

Vrijdag, 30 juli 2021 om 12:40 • Laatste update: 12:47

PSV en Denzel Dumfries gaan vrijdag met elkaar om de tafel om de huidige situatie rond de vleugelverdediger te bespreken, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdag. De aanvoerder loert op een transfer, maar zag nog geen enkele club het gewenste transferbedrag op tafel leggen. Inmiddels is Dumfries teruggekeerd van zijn vakantie en vraagt PSV zich af of de speler moet worden opgenomen in de selectie in aanloop naar het tweeluik met FC Midtjylland.

Dat laatste lijkt heel logisch, aangezien Dumfries vorig jaar heeft bewezen een van de belangrijkste steunpilaren te zijn binnen het elftal van trainer Roger Schmidt. Anderzijds bouwt de Duitse oefenmeester aan een nieuw elftal en lijkt met Phillipp Mwene de plek van Dumfries al ingevuld. De van FSV Mainz 05 overgekomen rechtsback stond in beide duels met Galatasaray aan de aftrap. Bovendien heeft Schmidt met Jordan Teze, die ook nog in het centrum uit de voeten kan, een goede vervanger achter de hand. Bij een eventuele blessure van Dumfries kan PSV fluiten naar de centen.

Dumfries kreeg net als Donyell Malen langer vrijaf van Schmidt en keerde pas later terug in Eindhoven. Malen heeft inmiddels zijn gewenste transfer naar Borussia Dortmund te pakken, alleen wil het rond Dumfries nog niet bepaald vlotten. Beide spelers werkten na terugkomst van hun vakantie een persoonlijk trainingsschema af om fit te worden, voornamelijk voor een aanstaande transfer. Zo trainde Dumfries tot op heden nog niet mee met de nieuwe groep van Schmidt, waardoor de vraag reist of het verstandig is om de verdediger bij de groep te halen voor de wedstrijden met Midtjylland in de Champions League.

Ondertussen wordt in Engeland geschreven dat Everton, dat lange tijd de meeste interesse toonde, terug is naar de tekentafel om de rechtsbackpositie in te vullen. Marcel Brands is gecharmeerd van de diensten van Dumfries, maar moet Rafael Benítez aan zijn kant zien te krijgen, zo klinkt het. Er wordt gesuggereerd dat Everton inmiddels op zoek is naar een kortetermijnoplossing en toch voor een speler met Premier League-ervaring gaat. Ook Internazionale werd de voorbije weken veelvuldig gelinkt aan Dumfries.