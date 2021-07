Varane neemt afscheid van Real Madrid: ‘Een nieuw hoofdstuk begint’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:19

Raphaël Varane staat op het punt om Real Madrid in te ruilen voor Manchester United en het vertrek uit Spanje bezorgt de Franse centrumverdediger de nodige emoties. Hij kijkt vrijdag in een post op Instagram uitgebreid terug op zijn tien seizoenen in dienst van De Koninklijke. Daarnaast plaatst Varane verschillende foto's van de vele prijzen die hij door de jaren heen heeft veroverd in de Spaanse hoofdstad.

"De afgelopen dagen hebben veel emoties met zich meegebracht, gevoelens die ik nu met jullie allemaal wil delen. Na tien ongelooflijke en prachtige jaren bij Real Madrid, een club die ik altijd in mijn hart zal dragen, is de dag aangebroken om afscheid te nemen", zo opent Varane vrijdag zijn dankwoord op Instagram. "Sinds ik in 2011 arriveerde hebben we samen alle verwachtingen overtroffen en dingen bereikt waar ik nooit van had kunnen dromen. Ik wil de trainers en alle mensen die bij de club werken of hebben gewerkt bedanken voor alles wat ze voor mij hebben gedaan."

"Veel dank ook aan alle Madridista's die me altijd zo liefdevol hebben behandeld. Zij hebben mij ertoe aangezet om mijn uiterste beste te doen en te vechten voor elk succes", zo gaat de dankbare mandekker uit Frankrijk verder. "Ik heb de eer gehad om de kleedkamer te mogen delen met de beste spelers ter wereld. Talloze overwinningen die ik nooit zal vergeten, met name 'La Décima'. (De tiende Europacup I/Champions League, red.) Ik realiseer me dat het een groot voorrecht is geweest om zulke bijzondere momenten te hebben mogen meemaken", concludeert Varane na een decennium als speler van Real.

"Tenslotte wil ik alle Spanjaarden bedanken en vooral de stad Madrid, waar mijn twee kinderen zijn geboren. Dit land zal altijd speciaal voor mij blijven. Het is in alle opzichten een ongelooflijke reis geweest. Ik vertrek met het gevoel alles gegeven te hebben en ik zal niets veranderen aan ons verhaal. Een nieuw hoofdstuk begint.... ", verwijst Varane naar de miljoenentransfer richting Manchester United. De 28-jarige verdediger tekent een contract tot medio 2025 op Old Trafford, met de optie op nog een seizoen. Met de deal is vijftig miljoen euro inclusief bonussen gemoeid, zo meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder deze week.

Varane werd in 2011 door Real voor tien miljoen euro overgenomen van RC Lens. In de afgelopen tien seizoenen in Spanje kwam de beoogde aanwinst van Manchester United tot 360 wedstrijden in alle competities. De prijzenkast van Varane werd in Madrid aangevuld met onder meer viermaal de Champions League, drie keer de Spaanse landstitel en eenmaal de nationale beker. Real zag eerder ook al Sergio Ramos vertrekken. De clubicoon koos voor een nieuw avontuur bij Paris Saint-Germain.