Juventus krijgt ultimatum te horen rond deal van veertig miljoen euro

Vrijdag, 30 juli 2021 om 11:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:00

Sassuolo heeft Juventus een ultimatum gesteld rond een eventuele overgang van Manuel Locatelli. De club uit Turijn is al geruime tijd geïnteresseerd in de middenvelder, maar wist tot op heden nog niet te voldoen aan de vraagprijs van veertig miljoen euro. Giovanni Carnevali, voorzitter van Sassuolo, is het getreuzel van Juventus beu en zegt tegenover La Gazzetta dello Sport dit weekend duidelijkheid te willen. Eerder haakte Arsenal al af in de strijd om Locatelli.

Komend weekend staat er een afspraak op de planning tussen de technische leiding van Sassuolo en Juventus om de transfer van Locatelli te bespreken. "We wachten op het juiste bod op Locatelli. Als dat bod niet komt blijft hij hier. We gaan onze beste spelers niet zo laat verkopen", aldus Carnevali tegen La Gazzetta dello Sport. Sassuolo mikt op een transfersom van veertig miljoen euro, een groot gat vergeleken met het bedrag dat Juventus voor ogen heeft voor de kersverse Europees kampioen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens bovengenoemde krant wil Juventus vasthouden aan het eerste voorstel: een huurconstructie met optie tot koop en bonussen. Daarbij bedraagt de huursom vijf miljoen euro en moet volgend jaar zomer nog eens twintig miljoen euro worden overgemaakt. Bovendien kan Sassuolo zeven miljoen euro aan bonussen tegemoet zien als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat beide clubs tot een akkoord gaan komen zodra het gat tussen vraag en aanbod gedicht gaat worden.

De middenvelder wil zelf graag de overstap naar Juventus maken en Champions League spelen, zo heeft hij openlijk aangegeven.Locatelli speelde in de jeugdopleiding van Atalanta en AC Milan, alvorens hij in 2018 in eerste instantie op huurbasis en een jaar later voor veertien miljoen euro definitief de gang naar Sassuolo maakte. De vijftienvoudig Italiaans international speelde totaal 99 wedstrijden voor Sassuolo en heeft in het Mapei Stadium nog een contract tot medio 2023, maar de kans dat hij dat contract uitdient lijkt met de week kleiner te worden.