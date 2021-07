‘Voor hem weet ik het niet, maar ik zie een terugkeer bij Ajax wel gebeuren’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 10:36 • Rian Rosendaal

Lassina Traoré wist bij Ajax door de toegenomen concurrentie geen vaste plaats te veroveren, waardoor hij deze zomer koos voor de overstap richting Shakhtar Donetsk. Desondanks is de twintigjarige spits uit Burkina Faso vol lof over de Amsterdamse club. Traoré, die ruim twee jaar aan Ajax was verbonden, is met name complimenteus over de samenwerking met Erik ten Hag en André Onana.

De vertrokken Traoré heeft op de trainingen en in wedstrijden enorm veel opgestoken van de aanwijzingen van Ten Hag. "Van Ten Hag heb ik bij Ajax het meeste geleerd. Ik heb echt veel van hem geleerd. Als speler, en dan vooral als de nummer negen, maar ook als mens. Ten Hag is een erg goede trainer", zo klinkt het in een afscheidsinterview met Ajax Showtime. Traoré hecht daarnaast veel waarde aan de samenwerking met de nog geschorste Onana.

"Hij spreekt Frans en komt ook uit Afrika. Ik had natuurlijke gevoelens met hem. Hij was als mijn grote broer. Ja, we hebben eigenlijk altijd contact met elkaar", aldus de Afrikaanse aanvaller, die graag meer spelers uit zijn tijd als speler van Ajax naar voren wil schuiven. "In mijn eerste jaar sowieso Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Frenkie Jong, maar ook Dusan Tadic, Onana, David Neres en Antony maakten veel indruk. Bij Ajax lopen veel goede spelers rond en daar heb ik heel veel van geleerd." Traoré sluit dan ook niet uit dat hij verderop in zijn loopbaan weer het shirt van Ajax draagt, wellicht samen met de inmiddels voor Aston Villa actieve Bertrand Traoré, zijn neef.

"Voor Bertrand weet ik het niet, maar ik zie het zelf (terugkeren bij Ajax, red.) wel gebeuren, ja. Ik houd van Ajax. De club heeft geweldige fans, dus misschien is het mogelijk. Amsterdam voelt nog steeds een beetje als mijn thuis. Nederland was het eerste land waar ik kwam in Europa. Alles was speciaal. Dus ja, het is mogelijk", houdt Traoré, die bij Shakthar vastligt tot medio 2026, alle opties open.