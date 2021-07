Dankbare Van Dijk put hoop uit bijbelteksten na langverwachte rentree

Vrijdag, 30 juli 2021 om 09:06 • Rian Rosendaal

Virgil van Dijk is zeer dankbaar voor het feit dat hij donderdagavond voor het eerst sinds oktober vorig jaar speelminuten maakte in het shirt van Liverpool. De centrale verdediger, die tegen Hertha BSC als invaller werd gebruikt door manager Jürgen Klopp, komt op Twitter met een uitgebreid dankwoord. In een van zijn tweets verwijst Van Dijk naar verschillende bijbelteksten die hem kracht geven.

"285 dagen geleden begon ik aan de reis richting het weer kunnen spelen", zo opent Van Dijk op Twitter. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me nu voel, maar ik vind het wel heel belangrijk om te benadrukken dat ik mij gezegend voel door de steun van zoveel geweldige mensen. De chirurg, de fysiotherapeuten, de trainers en de technische staf die vanaf dag een achter mij hebben gestaan. Mijn ploeggenoten hebben mij energie gegeven en ervoor gezorgd dat ik positief bleef. De fans van Liverpool voor hun liefde, aanmoedigingen en steun. En boven alles mijn familie, want zonder hen zou ik nergens zijn. Hartelijk dank. Het harde werken stopt natuurlijk niet, het begint nu pas", benadrukt de ambitieuze Van Dijk na zijn langverwachte terugkeer.

Van Dijk plaatst daarnaast een foto op Twitter waarop duidelijk twee bijbelverzen in het Engels te lezen zijn. "Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Net als dat de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen", citeert de mandekker uit het bijbelboek Johannes. Daarnaast komt Van Dijk met een tekst uit het bijbelboek Jesaja op de proppen. "U effent het pad voor de rechtvaardige. U baant voor hem een rechte weg."

In de Engelse media is de comeback van Van Dijk uiteraard ook het onderwerp van gesprek. De Daily Mail trapt na de invalbeurt van ruim twintig minuten wel op de rem door te stellen dat het wat al te optimistisch is door te stellen dat de verdediger een basisplaats heeft in de seizoensopenener tegen Norwich City op 14 augustus. De Liverpool Echo verwacht zelfs dat Van Dijk, die negen maanden uit de roulatie was, pas na de interlandperiode in september voor de leeuwen wordt gegooid door Klopp. Van Dijk krijgt in de Engelse media in ieder geval complimenten voor het feit dat hij als invaller gelijk weer volop aan het coachen was en duidelijk de leidersrol op zich nam.

Ploeggenoot Alex Oxlade-Chamberlain is in ieder geval dolgelukkig met de terugkeer van Van Dijk en Joe Gomez, die na een lange absentie ook weer speeltijd kreeg van Klopp. "Het was fijn hen weer op het veld te zien en voor ze te klappen. Want ik weet hoe hard ze er voor hebben moeten werken. Ze hebben heel scherp getraind en het is nu zaak dat ze nog fitter worden. Het is in ieder geval geweldig dat ze weer terug zijn op het veld en in de kleedkamer, want het zijn twee characters die van grote waarde zijn voor ons", aldus de aanvallende middenvelder van Liverpool.