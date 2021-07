Kramer grapt over broodje kroket: ‘Dan was ik nu al miljonair geweest’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 08:25 • Rian Rosendaal

Michiel Kramer is heel blij met de kans die hij komend seizoen krijgt bij RKC Waalwijk. De 32-jarige aanvaller was het plezier in het voetbal namelijk helemaal kwijtgeraakt bij het afgelopen seizoen gedegradeerde ADO Den Haag. Het einde van zijn loopbaan kwam zelfs in zicht in het Cars Jeans Stadion. "Ik heb zelfs een paar keer overwogen te stoppen", geeft de nieuwe aanvalsleider van RKC eerlijk toe.

Kramer kijkt vanuit het trainingskamp van RKC in Garderen terug op het zeer moeizame laatste jaar bij ADO. "Het was het me allemaal niet meer waard", zo klinkt het in een interview met het Brabants Dagblad. "Als ik thuiskwam, zat ik met zo'n bek aan tafel en dan zei mijn vrouw: 'Wat is dit nou joh?' Dat wilde ik niet meer. Ik ben ook vader en dat vind ik het belangrijkste wat er is. Ik wil gewoon een stukje positiviteit creëren, ook voor de mensen om me heen. Dus heb ik meerdere malen gedacht: Ik ga wel iets anders doen", aldus de voormalig spits van onder meer Feyenoord en FC Utrecht.

De boomlange spits kwam ook bij RKC met een bepaald imago binnen. Zo was er in zijn Feyenoord-periode veel te doen om het feit dat hij in de rust van een wedstrijd een broodje kroket at. Daarnaast was er de schorsing van zeven duels voor een trap in het gezicht van Alexander Büttner, tegenwoordig zijn ploeggenoot in Waalwijk. "Ik vroeg hem meteen hoe het met zijn gezicht was. Hij zei dat het allemaal goed ging. En dan gaan we gewoon weer verder. Ik heb nooit ruzie met hem gehad, het was gewoon een domme actie van mij. En daar ben ik uiteindelijk zwaar de klos voor geweest", weet de zelfkritische Kramer maar al te goed.

Kramer heeft ermee leren leven dat er op een bepaalde manier tegen hem wordt aangekeken als speler. "Iedereen wil eigenlijk alleen tegen mij zeggen: 'Hè, hoe zit het nou met je broodje kroket?' Dat zal niet veranderen, al maak ik misschien twintig goals. Ik word daar niet chagrijnig van, maar ik had wel een deal moeten sluiten met Mora", verwijst hij met een kwinkslag naar de producent van diepvriessnacks. "Dat iedere keer dat iemand 'kroket' tegen mij zei, ik een euro zou krijgen. Dan was ik nu al miljonair geweest, denk ik."