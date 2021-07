Mario Been schrikt: ‘Elke bal wil hij moeilijk geven en nog moeilijker geven’

Donderdag, 29 juli 2021 om 22:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:22

Mario Been erkent dat Feyenoord door het oog van de naald is gekropen in de wedstrijd tegen FC Drita. Door defensieve onoplettendheid van Feyenoord kreeg Drita meerdere gigantische kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar uiteindelijk won de ploeg van Arne Slot met 3-2. Tijdens de analyse op ESPN uit Been kritiek op Orkun Kökçü, die in zijn ogen grossierde in balverlies.

"Ik heb naar Kökçü zitten kijken: nagenoeg elke bal van hem is balverlies. Elke bal wil hij moeilijk geven en nog moeilijker geven, en daar kom je op een gegeven moment niet meer uit. Dan mag je God op je blote knieën bedanken dat Guus Til er drie in schopt", concludeert de voormalig trainer van Feyenoord. Kökçü leed 24 keer balverlies; van alle spelers op het veld raakte alleen Jens Toornstra (26 keer) de bal vaker kwijt. "Ik zie bij Kökçü niet die extra meerwaarde van een schot op doel of een assist. Het is te veel balverlies, waardoor je elke keer weer terug moet en achter de bal aan moet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Deze jongen speelt al twee of drie jaar in Feyenoord 1. Op een gegeven moment verwacht je dan toch meer. Het is een Turks international en een jongen die Feyenoord graag wil behouden. Ik kan nog steeds niet zien welk verschil hij kan maken op het veld en daar beoordeel ik hem op", aldus Been. "Hij blijft volharden in dezelfde fouten. Constant balverlies... Op die positie mag dat gewoon niet. Hij is de speler die de bal gaat halen en medespelers aan het werk moet zetten, maar dan is hij zo slordig in de passing. Scorend vermogen: nul, assists: nul. Dat is gewoon veel te weinig."

"Drita was vandaag minimaal gelijkwaardig en heeft de betere kansen gekregen. Maar het geluk was aan de kant van Feyenoord", vervolgt Been. "Het is een mooie binnenkomer voor Til. Hij speelde vorige week niet zijn beste wedstrijd, maar dat heeft hij bewaard voor vanavond." De analist is ook kritisch op Fer, die in de fout ging voorafgaand aan de 1-2. Hij raakte de bal niet goed, waardoor Astrit Fazliu de bal langs de uitgekomen Justin Bijlow kon tikken en kon afronden in een leeg doel. Een verkeerde trap van Fer leidde in de tweede minuut ook al tot een grote kans voor Drita, die er niet in ging.

"Leroy Fer speelde een heel slechte eerste helft en een iets betere tweede helft", aldus Been. "Ik denk vaak aan Dick Advocaat, die vrij realistisch is als trainer en het nodige heeft meegemaakt. Hij wilde dat Feyenoord een beetje inzakte en zo min mogelijk ruimte in de rug weggaf. Vandaag is toch weer gebleken dat Fer en Senesi niet de snelste spelers zijn. Met ballen in de rug zijn ze kwetsbaar. Het wordt absoluut nog een lange weg voor Arne Slot, maar dat wist hij al."