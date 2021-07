Donyell Malen kreeg dringend advies van Duitsers in aanloop naar transfer

Donyell Malen werd in aanloop naar zijn miljoenentransfer naar Borussia Dortmund geadviseerd door zijn Duitse ploeggenoten. De aanvaller keerde PSV deze week de rug toe voor een avontuur in de Bundesliga en deed dat mede op aandringen van Mario Götze. Ook Philipp Max en Roger Schmidt, die eveneens uit Duitsland afkomstig zijn, hielpen Malen op weg. Götze heeft een ruim verleden bij BVB en wist dan ook wat zijn voormalig ploeggenoot te wachten zou staan.

Malen reageert in een vijf minuten durend interview voor het eerst op zijn transfer van PSV naar Dortmund. "Ik was erg blij om met de jongens te trainen, het gevoel is goed", vertelt Malen op het clubkanaal van Dortmund. "Ik moet gewoon hard werken, doelpunten maken en assists geven. En mijn talent naar een volgend niveau brengen. Dortmund doet het altijd goed in de competitie en in de Champions League, daar moeten we op voortbouwen." Malen zocht tijdens zijn eerste dagen meteen contact met Erling Braut Haaland. "Ik heb een paar jaar geleden tegen hem gespeeld. We hebben gesproken over die ontmoeting destijds."

In het interview gaat Malen eveneens in op de band met zijn oma, met wie hij vroeger vaak een balletje trapte. Malen woonde vroeger lange tijd bij zijn oma, alvorens zijn ouders van elkaar scheidden en hij bij zijn moeder ging wonen. "Toen ik drie jaar was kreeg ik van haar vaak de bal aangespeeld", deelt Malen zijn jeugdherinnering. "Ze zei dan dat ik de bal moest stoppen en terug moest spelen. Dat herhaalden we dan continu. Ze houdt van het spelletje, ook omdat ik voetbal natuurlijk. We hebben veel tijd doorgebracht samen."

Dat de spits uiteindelijk voor Dortmund koos, werd hem mede geadviseerd door zijn Duitse ploeggenoten bij PSV. "Ze vroegen telkens: 'Ga je naar Dortmund?' 'Dat weet ik nog niet', zei ik dan. 'Je moet het doen', zeiden ze dan. 'Het is een heel mooie club, het stadion is geweldig'." Götze heeft een lang verleden bij Dortmund en speelde verdeeld over twee periodes in het Signal Iduna Park. Ook Malen hoopt te schitteren in de thuishaven van Dortmund. "Het is mijn doel om mij hier te ontwikkelen. Ik denk dat ik in de Bundesliga een veel betere speler kan worden."