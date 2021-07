Genoa krijgt concurrentie in de strijd om Lammers

Barcelona maakt serieus werk van de komst van Cristian Romero. Vanwege de lastige situatie in financieel opzicht heeft de Catalaanse grootmacht alleen de mogelijkheid om de centrumverdediger van Atalanta op huurbasis over te nemen. (Diverse Spaanse media)

Héctor Bellerín staat op het punt om Arsenal in te ruilen voor Internazionale. De rechtsbenige vleugelverdediger reist volgende week af richting Milaan om de transfer naar de grootmacht uit de Serie A af te ronden. (Pedro Almeida)

Udinese heeft in de zoektocht naar aanvallende versterking aangeklopt bij Bayer Leverkusen. De Italianen hopen zich te versterken met Lucas Alario, die acht miljoen euro moet kosten. (Kicker)