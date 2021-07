Vitesse reist door late ontknoping af naar Ierland in derde voorronde

Donderdag, 29 juli 2021 om 20:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:03

Vitesse kent de tegenstander in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Thomas Letsch neemt het op tegen Dundalk, de nummer drie van het afgelopen seizoen in Ierland. De club boekte donderdagavond door een doelpunt in de blessuretijd een 1-2 zege op Levadia Tallinn, na een 2-2 gelijkspel in Ierland. De wedstrijden tegen Vitesse worden gespeeld op donderdag 5 augustus en donderdag 12 augustus.

Levadia greep de leiding na zestien minuten, toen Ernest Agyiri aan de linkerflank opstoomde, het zestienmetergebied betrad en diagonaal raak schoot. Op slag van rust kwam Dundalk langszij, doordat David McMillan van dichtbij raak schoot na een chaotische situatie in de doelmond van Levadia. In de tweede minuut van de blessuretijd besliste William Patching de wedstrijd met een laag schot in de linkerhoek. in het voordeel van Dundalk.

De Ierse club eindigde vorig seizoen puntloos onderaan in een Europa League-groep met Arsenal, Molde FK en Rapid Wien. Als Vitesse de derde voorronde overleeft, moet het nog één voorronde doorkomen om de groepsfase te bereiken. Dat kan een hels karwei worden, omdat clubs als AS Roma, Tottenham Hotspur en FC Basel allemaal een geplaatste status zullen hebben tijdens de loting, in tegenstelling tot Vitesse.