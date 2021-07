Persoon achter account Feyenoord Transfermarkt maakt identiteit bekend

Donderdag, 29 juli 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:14

De persoon achter het bekende twitteraccount Feyenoord Transfermarkt heeft zijn identiteit bekendgemaakt. Het account maakte de afgelopen jaren naam vanwege een grote reeks aan primeurs over de transferperikelen bij Feyenoord. Rutger Vinke beheerde het account anoniem, maar heeft zijn naam nu toch bekendgemaakt in een interview met ESPN.

"Mijn echte naam is Rutger. Ik jaag op transferprimeurtjes bij Feyenoord en het doet me groot plezier dat ik best wat bronnen heb binnengehaald in de laatste jaren", stelt Vinke, die vijftienduizend volgers verzamelde op het account, zichzelf voor. Hij werkt in het dagelijks leven in de Rotterdamse haven. Het besluit om zijn identiteit bekend te maken, was volgens Vinke onvermijdelijk. "Het was niet meer te doen. Ik heb een lange tijd hier onder de naam Joris rondgezworven, maar het is gewoon niet meer te doen. Je netwerk wordt zo groot dat de anonimiteit niet meer te waarborgen is."

??? Wie is toch de persoon achter @FeyenoordTM? Het account vol transferprimeurs van Feyenoord. Vanaf nu weten we het! pic.twitter.com/KCRvWu8YZG — ESPN NL (@ESPNnl) July 29, 2021

"Ik ben dit gaan doen omdat ik wat informatie kreeg over de komst van Marcos Senesi. Feyenoord ging scouten buiten de landsgrenzen en dan wordt zo'n account interessant om te starten. Ik kom hier al jaren, in elk gedeelte van het stadion, en ik had al jaren informatie. Op een gegeven moment besloot ik die krachten te bundelen met het account", aldus Vinke, die journalisten van gevestigde media vaak te snel af is. "Je hebt bij Feyenoord veel eilandjes. En hoe meer eilandjes, hoe meer er lekt."

"De bronnen geven de primeurs, natuurlijk. Ik ben afhankelijk van hen. Ik vind het heel leuk om te doen voor de fans, om ze enthousiast te maken met nieuwtjes", vervolgt de Feyenoord-supporter, die de komende dagen niet veel nieuws verwacht. "Er is best wel weinig nieuws en weinig geld op dit moment. Er zullen wat spelers weg moeten, zoals Haps, Diemers en Teixeira. Dat zijn jongens die op de nominatie staan om Feyenoord te verlaten. Leroy Fer kon naar Kasimpasa, maar die club kon niet voldoen aan zijn salariseisen. De trainer van Gaziantep FK wil hem ook graag halen, maar volgens mij staan zijn oren daar niet echt naar."