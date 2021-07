Been verheugd met keuze Slot: ‘Kan ontbrekende schakel zijn’

Mario Been is verheugd met het feit dat Arne Slot donderdagavond met Alireza Jahanbakhsh aan de aftrap verschijnt tegen FC Drita in de strijd om de Conference League. De buitenspeler, die door de Rotterdammers is overgenomen van Brighton and Hove Albion, maakt tegen de Kosovaren zijn basisdebuut. De basisplek van Jahanbakhsh gaat ten koste van Naoufal Bannis, die naar de bank verhuist. Bryan Linssen neemt de spitspositie in, terwijl Jahanbakhsh vanaf rechts start. Luis Sinisterra begint linksvoor.

"We hebben vorige week gezien dat we over de rechterkant best wat problemen hadden", doelt Slot bij ESPN op de doelpuntloze heenwedstrijd tegen Drita (0-0) in Kosovo. "Als je dan een speler haalt die daar iets aan kan doen, dan stel je ‘m ook maar gelijk op. Hij heeft nu een week getraind en heeft al 45 minuten gespeeld in een oefenwedstrijd, dus dan moet hij gewoon starten. Het risico is niet groter dan wanneer je hem aan het begin van de tweede helft in zou laten vallen."

Jahanbakhsh kwam afgelopen zondag in de oefenwedstrijd tegen PAOK (1-2 verlies) voor het eerst in actie namens Feyenoord. "Op trainingen maakt hij een heel goede indruk", gaat Slot verder. "Ik vond hem zondag wat onwennig invallen, toen kwam hij natuurlijk ook in een team waarin hij vandaag niet speelt. Dat is ook wel logisch. Hij heeft de afgelopen jaren niet overdreven veel wedstrijden gespeeld in Engeland, dus je kunt niet verwachten dat hij meteen op zijn topniveau is. Ik denk wel dat hij in staat moet zijn de rechtsbuitenpositie beter in te invullen dan we vorige week gedaan hebben. Ik vond dat we vorige week heel afhankelijk waren van de linkerkant. Ali zorgt normaal gesproken dat er veel voorzetten komen.

Mario Been zegt de keuze voor Jahanbakhsh in de voorhoede te begrijpen. "Met name in de beginfase moet je trachten om zo snel mogelijk een goal te maken", vertelt de analist in gesprek met Milan van Dongen. "Zondag heeft hij een helft gespeeld. Als je 45 minuten kan spelen, kan je misschien beter starten om de warming-up mee te pakken met het elftal zodat je goed warm bent. Ik verwacht dat Feyenoord vandaag het meerendeel van de tijd de bal heeft. Als je daar goed mee omgaat, kan hij misschien wel de schakel zijn die ontbreekt."

Dat de basisplek van Jahanbakhsh ten koste gaat van Bannis had Been wel aan zien komen. "Ik vind het logisch dat Bannis naar de bank verhuist", aldus Been. "Bannis en Róbert Bozeník vind ik niet de spitsen die Feyenoord beter maken. Vorig jaar heeft Linssen in ieder geval laten zien met zijn acht goals dat hij in staat is om te scoren. In de hiërarchie is Linssen misschien net iets verder dan die andere twee. Hopende dat er nog een spits bij gaat komen."