Jeroen Elshoff biedt excuses aan voor geplaatste video op Instagram

Donderdag, 29 juli 2021 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Jeroen Elshoff heeft zijn excuses aangeboden nadat hij een filmpje op Instagram zette waarin hij een Japanse commentator nadeed. De commentator van de NOS, die de Olympische Spelen vanwege een coronabesmetting in quarantaine doorbrengt in een hotel in Sendai, zegt niemand gekwetst te willen hebben en heeft de video verwijderd van zijn account.

"Gisteren heb ik in een filmpje op Insta geprobeerd een Japanse commentator bij honkbal na te praten. Het is totaal niet mijn intentie geweest om iemand te beledigen of te kwetsen. Daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan. Ik heb hem daarom natuurlijk ook direct al verwijderd", schrijft Elshoff donderdag in een tweet. Woensdag reageerde hij al op kritiek die hij kreeg. "Ik probeerde slechts na te doen hoe Japans commentaar voor mij klinkt, net als wanneer iemand Nederland probeert te spreken zonder de taal te beheersen. Ik maakte niets belachelijk."

Elshoff heeft de afgelopen dagen verslag gedaan van zijn quarantaine, die hij beschrijft als een 'hel'. De commentator, die dinsdag vanuit zijn hotelkamer radiocommentaar gaf tijdens de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen China (8-2), deelde bijvoorbeeld een foto van het strakke ochtendprogramma dat hij verplicht moet volgen: eten om 07.15 uur en een gezondheidscheck om 07.45 uur. Ook deelde hij foto's van de schamele maaltijden die hij krijgt en werd hij maandagochtend Nederlands tijd plots, zonder instemming, zijn kamer uit gehaald om bloed af te staan, wat hij weigerde te doen.