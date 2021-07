Klopp haalt Van Dijk voor het eerst sinds oktober bij de selectie

Donderdag, 29 juli 2021 om 18:56 • Mart Oude Nijeweeme

Virgil van Dijk behoort donderdagavond tot de wedstrijdselectie van Liverpool voor de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, zo maakt de Engelse club bekend via een speciale aankondiging. Het is voor het eerst dat de centrale verdediger kans maakt op speelminuten sinds hij vorig jaar oktober een zware knieblessure opliep. Ook Joe Gomez, die eveneens lange tijd uit de roulatie is geweest door een knieblessure, maakt deel uit van de wedstrijdselectie.

De aanwezigheid van Van Dijk is opmerkelijk te noemen, daar Jürgen Klopp eerder nog aangaf geduldig te willen zijn rond de rentree van de mandekker. "Het zou een verrassing zijn als zij (Van Dijk en Gomez, red.) meedoen tegen Hertha BSC, helaas", zei de Duitse oefenmeester vrijdag na afloop van de 1-0 oefenzege op FSV Mainz 05. "Al zijn beide spelers wel duidelijk op de weg terug, ze doen er in ieder geval alles aan. Ze doen aan alles mee en trainen gewoon. We doen het maximale voor ze, maar we moeten wel geduldig blijven."

Klopp kwam echter al snel op zijn woorden terug. "Ik hoop, al weet ik dat niet zeker, dat de mogelijkheid zich voordoet dat Virgil een paar minuten kan meedoen", verklaarde Klopp maandag in een interview op de website van Liverpool. "Hij maakt op de training een ijzersterke indruk, waardoor het misschien mogelijk is om hem donderdag in te zetten. Virgil lijkt er in ieder geval helemaal klaar voor te zijn en we zullen zien wat er donderdag gaat gebeuren. Het is logisch dat wedstrijden horen bij het revalidatieproces van hem en Joe Gomez."

Van Dijk raakte in oktober geblesseerd aan zijn knie na een harde charge van Everton-doelman Jordan Pickford. Hij stond daardoor nagenoeg het hele seizoen aan de kant en moest ook het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal laten schieten. Na de vriendschappelijke ontmoeting met Hertha speelt Liverpool ook nog tegen Athletic Club (8 augustus) en Osasuna (9 augustus). Het nieuwe seizoen in de Premier League wordt afgetrapt op 14 augustus tegen promovendus Norwich City van doelman Tim Krul.