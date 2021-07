Peter Hyballa reageert: ‘Ooit zei ik dat Mario Götze dikke tieten had’

Donderdag, 29 juli 2021 om 17:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:01

Peter Hyballa lijkt niet op korte termijn te gaan vertrekken als trainer van Esbjerg. Donderdag publiceerden 21 spelers van de club een gezamenlijke open brief in Esktra Bladet, waarin ze hun 'sterke wantrouwen' jegens Hyballa en zijn technische staf uitspreken. Eigenaar Paul Conway behoudt echter het vertrouwen in zijn trainer en nodigt spelers uit om te vertrekken, indien ze niet overweg kunnen met de trainer.

Conway, die met zijn investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) sinds vorige week ook eigenaar is van FC Den Bosch, noemt de opstand van de spelersgroep 'belachelijk'. Hij kiest partij voor Hyballa en is bereid de contracten te ontbinden van de spelers die niet verder willen met de trainer, maar dan wel zonder compensatie. "Het kan nooit zo zijn dat de spelers bepalen wie er spelen en wie de trainer is", reageert de Amerikaanse eigenaar in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hyballa trad in mei samen met vertrouwelingen Maik Drzensla en Robin Adriaenssen, die bij NAC Breda al deel uitmaakten van zijn staf, aan bij de club op het tweede niveau van Denemarken. Hun werkwijze riep direct de nodige weerstand op bij de spelers. Zo liet verdediger Kasper Pedersen zijn contract al ontbinden. In de brief namens de spelersgroep werd geschreven over dagelijkse 'ontslagbedreigingen, spottende, seksistische en vernederende opmerkingen en wat naar onze mening kan worden geïnterpreteerd als structureel pesten.'

"Ik zie het als een complot van twee oudere spelers die niet meewillen in mijn manier van werken. Samen met de media. En zij zetten druk op de andere spelers. Om mijn naam kapot te maken", reageert Hyballa op de campagne om hem weg te krijgen bij de club. In de brief werd bijvoorbeeld geschreven dat een speler herhaaldelijk wordt onderworpen aan bodyshaming. "Je hebt grotere tieten dan je vrouw", zou Hyballa hem hebben toegebeten, terwijl hij ook het lichaam van de speler zou hebben vastgepakt om zijn ontevredenheid te benadrukken; op een ander moment zou hij aan de borst van een speler hebben gesabbeld.

"Hij was gewoon niet fit. En dan moet je werken", verklaart Hyballa zijn uitspattingen. "Mijn Rotterdamse vader heeft me geleerd direct te zijn. Dus als iemand te zwaar is, zeg ik dat. Misschien te snel. Of over het randje. En misschien train ik zelfs te hard. Maar slaan? Een fysieke straf? Complete nonsens. Dan had de politie hier toch allang gestaan." Hyballa erkent dat hij een 'explosieve aard' heeft. "Maar ooit zei ik als jeugdtrainer van Mario Götze dat hij dikke tieten had. Hij keek me aan, knikte, ging de fitnessruimte in en kwam in topvorm terug."

"Onze relatie was geweldig. Het is ook met een knipoog bedoeld, als ik zoiets zeg. Humor. In Duitsland kan dat. In Nederland volgt een ‘ja, maar’ en gaan ze aan de slag. En in Denemarken hoor je niets", vervolgt de voormalig trainer van onder meer NEC en NAC, die naar eigen zeggen bedreigd wordt via sociale media en 'racistische aantijgingen' ontvangt. "Er wordt verband gelegd met de Tweede Wereldoorlog. Dat ligt heel gevoelig voor mensen met mijn nationaliteit. Het is voor mij niet leuk. En zeker niet grappig. Voor mijn naam niet goed, want deze stempel krijg ik nauwelijks nog weg."