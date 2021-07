Feyenoord begint met Alireza Jahanbakhsh tegen FC Drita

Donderdag, 29 juli 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

Alireza Jahanbakhsh staat donderdagavond in de basis bij Feyenoord. De Iraanse aanvaller neemt in de returnwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita de positie in van Naoufal Bannis. De aftrap is om 20.00 uur in De Kuip. Vorige week remiseerden beide clubs met 0-0 in Kosovo.

Jahanbakhsh maakte zondag in het oefenduel met PAOK Saloniki (1-2 nederlaag) zijn eerste officieuze minuten, maar had het conditioneel zwaar, zo gaf Slot na afloop aan. De zomeraankoop begint desondanks in de basis in de return tegen Drita. Zijn entree is de enige wijziging ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. Gernot Trauner is er tegen Drita nog niet bij: de Oostenrijkse verdediger, die deze week werd gepresenteerd, is niet speelgerechtigd voor dit duel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het betekent dat Feyenoord begint met Justin Bijlow in het doel, terwijl Marcus Holmgren Pedersen, Leroy Fer, Marcos Senesi en Tyrell Malacia de defensie vormen. De licht gehavende Fer werd tegen PAOK gespaard om zich volledig op Drita te kunnen focussen. Het driemansmiddenveld bestaat opnieuw uit Jens Toornstra, Guus Til en Orkun Kökçü. Voorin staat Jahanbakhsh op de rechterflank, terwijl Bryan Linssen in de punt staat en Luis Sinisterra aantreedt vanaf links.

Slot gaf woensdag aan vertrouwen te hebben in een goede afloop. "Het is wel mijn verwachting dat we er morgen een betere wedstrijd van kunnen maken", zei de coach. "Ik denk dat Drita vorige week ook wel wat meer wilde doen uit de counter, maar dat is ze niet gelukt. Dat zullen we morgen weer moeten voorkomen en daarnaast moeten we wat meer kansen creëren uit het balbezit dat we hebben. Als we een doelpunt maken zal je een andere wedstrijd gaan zien, want dan zullen zij ook meer moeten komen."

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra