Giorgio Chiellini schept definitief duidelijkheid over zijn toekomst

Donderdag, 29 juli 2021 om 15:38 • Jeroen van Poppel

Giorgio Chiellini begint aan een extra seizoen bij Juventus. De 36-jarige centrumverdediger, die op 14 augustus jarig is, zet zijn handtekening onder een nieuw eenjarig contract, zo laat hij weten in de Italiaanse media. "Ik wil nog wat extra prijzen binnenhalen", aldus Chiellini, die nog geniet van zijn vakantie na het winnen van het EK met Italië.

Chiellini was technisch gezien sinds 1 juli clubloos, maar twijfelde zelf niet over een langer verblijf bij Juventus. "Ik heb nog een paar dagen nodig om uit te rusten en bij te komen van de chaos van de afgelopen maand, maar maandag keer ik terug in Turijn", aldus de ervaren mandekker. "Ik ben blij dat ik weer aan de slag kan." Juventus begint voor het eerst in negen jaar zonder Scudetto-symbool op het shirt, omdat Internazionale afgelopen seizoen kampioen werd.

"Het dragen van het Juventus-shirt zonder Scudetto-symbool zorgt voor extra motivatie om nieuwe trofeeën in de wacht te slepen", blikt Chiellini vooruit op het nieuwe seizoen. De verdediger won eerder het WK in 2006 met Italië en voegde daar deze zomer dus een EK-titel aan toe. "Het is al mooi om voor je club te voetballen, maar een prijs binnenhalen als aanvoerder van je nationale team, daar kun je alleen maar van dromen." Chiellini speelt al sinds 2005 bij Juventus, dat hem destijds overnam van Fiorentina. Hij staat op 525 wedstrijden voor de club, waarin hij 36 goals en 24 assists produceerde.

De contractverlenging van Chiellini komt niet geheel uit de lucht vallen, omdat trainer Massimiliano Allegri er eerder al over sprak. "Ik heb een aantal ervaren spelers, met name Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, die een voorbeeldfunctie hebben", aldus de oefenmeester. "Zij moeten de jongere spelers laten begrijpen wat het betekent om voor Juventus uit te komen." Juventus is volgens Italiaanse en Spaanse media bezig om Miralem Pjanic op huurbasis over te nemen van Barcelona. Daarvoor moet eerst Aaron Ramsey verkocht worden, waarschijnlijk aan een club uit de Premier League.