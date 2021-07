‘Fysiek van Hazard levert verbaasde gezichten op in kleedkamer Real Madrid’

Donderdag, 29 juli 2021 om 14:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:38

Eden Hazard is vastberaden om dit seizoen revanche te nemen bij Real Madrid. De dertigjarige aanvaller is deze week fitter dan ooit teruggekeerd bij zijn Spaanse werkgever, zo meldt de journalist Edu Aguirre. Hazard zou daarvoor zelfs complimenten hebben gekregen van zijn ploeggenoten.

“De kleedkamer van Real Madrid is verbaasd over hoe slank Hazard is", zegt Aguirre in het sportprogramma El Chiringuito TV. "Hij heeft natuurlijk een EK gespeeld en heeft dus niet veel tijd gehad om minder voorzichtig te zijn met wat hij eet. Er zijn madridistas, onder wie ik, die denken dat Hazard nog veel zal laten zien bij Real Madrid. Mijn ideale aanval zou zijn: Hazard, Karim Benzema en Gareth Bale."

?? Información de @EduAguirre7 sobre HAZARD?? ?? "En el VESTUARIO del Real MADRID, ha sorprendido lo DELGADO que está HAZARD" ?? pic.twitter.com/dM75v8tZXS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 29, 2021

In bovenstaande video van El Chiringuito TV zijn trainingsbeelden van Hazard te zien.

Hazard kwam twee jaar geleden voor een recordbedrag van 115 miljoen euro over van Chelsea, maar wist in de tussenliggende periode niet aan de verwachtingen te voldoen. De linkerspits kampte in zijn periode bij Real met een waslijst aan blessures. Daarnaast kreeg Hazard regelmatig het verwijt niet afgetraind te zijn. De Belg erkende eerder zich twee jaar geleden met vijf kilogram overgewicht te hebben gemeld in Madrid. "Het klopt, ik ga er niet over liegen. Als ik op vakantie ben, is het ook echt vakantie", zei Hazard opmerkelijk genoeg.

"Die kilo's vliegen eraan. Ik ben zo iemand die snel aankomt, maar de overtollige kilo's ook weer snel kwijt is", aldus Hazard destijds. Inmiddels lijkt de vleugelspits zijn gedachten over vakantie dus enigszins te hebben aangepast. De aanvaller genoot na het mislukte EK met België, waarop hij de laatste wedstrijd tegen Italië moest missen door een hamstringblessure, van een korte vakantie en meldde zich deze week dus afgetraind bij Real Madrid.