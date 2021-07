‘Gerrard zei over ons tegen Rooney dat we klootzakken waren’

In aanloop naar hun binnenkort te verschijnen autobiografie 'The Sunshine Boys' blikken Rafael en Fabio da Silva op verzoek van The Athletic uitgebreid terug op hun periode bij Manchester United. De Braziliaanse vleugelverdedigers speelden enkele seizoenen samen met onder meer Wayne Rooney, die de broers wist te vertellen hoe Steven Gerrard over aankeek tegen de rechtsback en linksback.

"Wayne Rooney vertelde dat Steven Gerrard echt een hekel aan ons had", brengt Rafael da Silva in herinnering. "Hij vertelde dat Gerrard tijdens interlandperiodes van Engeland over ons zei: 'Die tweelingbroers, dat zijn echt klootzakken'. We hebben hem nooit iets aangedaan, maar droegen alleen een ander shirt met toevallig ook een rode kleur. Blijkbaar was dat al genoeg voor hem om ons te haten. En eerlijk gezegd begreep ik zijn gevoelens ook wel, het was ook wederzijds."

Fabio da Silva, inmiddels actief voor FC Nantes, kende vooral in de beginjaren de nodige moeilijke momenten bij Manchester United. De spanning in de rust van een duel met Everton werd zó groot dat hij zelfs moest overgeven. "Dat was echt heel heftig. De manager (Sir Alex Ferguson, red.) kwam zelfs het toilet binnen. Ik probeerde geen geluid te maken, maar ik weet dat hij me zag en hoorde. Hij wilde echter niet dat ik doorhad dat hij mij had opgemerkt", aldus de Braziliaanse verdediger, die het moeilijk vindt om te praten over dergelijke voorvallen.

"Het is geen gemakkelijk onderwerp", verzucht Fabio da Silva. "Mijn broer weet ook dat ik er liever niet over praat omdat het voor mij destijds zo moeilijk was. Het is nu iets uit het verleden, maar in Manchester was er zeker een korte periode waarin ik tegen problemen aanliep." Voor Rafael Da Silva was het lastig om zijn broer zo te zien ploeteren soms. "Het was zwaar om hem te zijn lijden. Die gevoelens waren er bij hem omdat hij, hoe zal ik dat zeggen, te aardig is. Fabio ziet altijd het goede in de mensen en doet nooit iemand kwaad. Soms dacht hij: Als ik vandaag slecht speel, dan laat ik mijn familie en de supporters in de steek."

"Die negatieve gedachten bleven dan echt in zijn hoofd zitten. Terwijl ik weet hoe goed kan hij voetballen. Hij was alleen te veel bezig met hoe andere mensen over hem dachten." Volgens Fabio da Silva ligt het verhaal van zijn broer iets genuanceerder. "Het ging er niet om dat ik mensen geen pijn wilde doen, maar meer om het feit dat ik niemand wilde teleurstellen. Zeker ook omdat veel mensen hun vertrouwen in ons hadden uitgesproken. Daardoor legde ik de lat voor mijzelf te hoog. Nu ik erop terugkijk weet ik dat ik dat niet had moeten doen. Het was niet altijd gemakkelijk, maar je leert er wel weer van", aldus de voormalig verdediger van Manchester United.