Real Madrid weet opnieuw twee sleutelspelers langer te binden

Donderdag, 29 juli 2021 om 12:21 • Jeroen van Poppel

Real Madrid mag dan op transfergebied al een jaar lang weinig uitrichten, op het vlak van spelerscontracten slaat de Koninklijke een volgende slag. Dani Carvajal en Karim Benzema gaan een nieuwe verbintenis ondertekenen, zo meldt Marca. Carvajal tekent tot medio 2025, terwijl Benzema tot 2023 aan Real Madrid verbonden blijft.

De 29-jarige Carvajal komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid en is sinds 2013 een gewaardeerde kracht in het eerste elftal. De rechtervleugelverdediger had een basisplaats in de gouden jaren van de club, waarin vier keer de Champions League werd gewonnen. Het afgelopen jaar kampte Carvajal met aanhoudend blessureleed, waardoor hij slechts 15 van de 51 wedstrijden van zijn club kon spelen. Op de rechtsbackpositie concurreert hij met Lucas Vázquez, terwijl Álvaro Odriozola mag uitkijken naar een nieuwe club.

Ook Benzema gaat zijn contract verlengen. De 33-jarige aanvaller, die tot medio 2022 vast lag, is na het vertrek van Cristiano Ronaldo de belangrijkste pion in het aanvalsspel van Real Madrid geworden. Benzema kende persoonlijk een uitstekend seizoen, waarin hij 30 goals en 9 assists produceerde in 46 clubduels. In totaal staat hij op 279 doelpunten en 144 beslissende voorzetten in 559 wedstrijden voor de club. Benzema werd voor zijn goede spel beloond met een terugkeer bij het nationale elftal van Frankrijk, waarmee hij deze zomer actief was op het EK.

Als gevolg van de coronacrisis houdt Real zich op de transfermarkt al een jaar koest. Daarom is het voor de club extra belangrijk om zijn steunpilaren langer te binden. Dat lukte eerder al met Luka Modric (tot medio 2022), Vázquez (tot medio 2024) en Nacho (tot medio 2023). Aanvoerder Sergio Ramos vertrok wél transfervrij bij Real, waarvoor de club met David Alaba een eveneens transfervrije vervanger haalde. De Spaanse grootmacht heeft volgens Marca met Kylian Mbappé maar één transferdoelwit: als de aanvaller van Paris Saint-Germain deze zomer niet haalbaar blijkt, dan wil Real de Fransman na het seizoen transfervrij inlijven.