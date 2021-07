‘Met Rivaldo is blijkbaar de afkeer van Van Gaal voor Brazilianen ontstaan’

Donderdag, 29 juli 2021 om 11:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:45

Rafael da Silva denkt te weten waarom hij zo'n moeizame relatie had met Louis van Gaal in zijn periode als speler van Manchester United. De rechtsback, tegenwoordig actief voor Istanbul Basaksehir, claimt in een uitgebreid interview met The Athletic dat de voormalig manager van the Red Devils een hekel heeft aan Braziliaanse spelers. Van Gaal zelf benadrukt overigens dat dit helemaal niet het geval is.

Van Gaal liet Da Silva kort na zijn entree op Old Trafford in 2014 weten dat hij niet paste in zijn plannen bij Manchester United. "Een uitleg daarover heb ik nooit gekregen. Van Gaal zei alleen maar tegen mij: 'jij vertrekt'. Hij leek een duidelijk idee te hebben over de spelers die hij graag wilde hebben en de spelers die mochten vertrekken. Daarover kwam echter nooit een duidelijke verklaring, al hoorde ik wel bepaalde dingen van andere mensen. Voordat Van Gaal naar Manchester United kwam vertelde iedereen mij al dat hij een hekel heeft aan Brazilianen", aldus de in 2015 uit Engeland vertrokken vleugelverdediger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Als ik terugdenk aan de tijd met Van Gaal, krijg ik nog steeds nachtmerries’

De Braziliaanse verdediger haalde onlangs ook al hard uit naar de bondscoach van Oranje. Lees artikel

"Ik weet niet of dat klopt of niet, maar ik weet dat die verhalen begonnen toen hij bij Barcelona samenwerkte met Rivaldo", gaat Da Silva verder met zijn terugblik. "Hij zette toen Rivaldo op de bank en Rivaldo was gelijk klaar met Van Gaal. Hij sprak slecht over hem en probeerde voor het ontslag van Van Gaal te zorgen. Daar is blijkbaar zijn afkeer voor Braziliaanse spelers ontstaan. 'Die Brazilianen vinden het heerlijk om trainers weg te jagen', zoiets was het." Van Gaal wilde Rivaldo destijds op de linkerflank posteren, terwijl de speler zelf veel liever als diepste spits fungeerde. De bondscoach van Oranje vertrok in 2000, om in 2002 terug te keren bij Barcelona. Rivaldo liet toen gelijk zijn contract ontbinden. AC Milan pikte de aanvaller op uit Spanje.

Volgens Van Gaal klopt er weinig van de beweringen van Da Silva, zo blijkt uit zijn reactie tegenover The Athletic. "Het is niet voor te stellen dat een mens of een trainer op zo'n manier over een heel volk denkt als hij slechts vraagtekens zet bij de professionaliteit van een Braziliaanse speler. Het was gewoon zo dat Da Silva de concurrentiestrijd had verloren van Antonio Valencia. Dat is het hele verhaal, Antonio werd door mij omgeturnd van een vleugelaanvaller naar een rechtsback. En na mijn ontslag speelde Valencia onder José Mourinho ook op die positie. Zo slecht was mijn keuze dus niet, of wel?", vraagt Van Gaal zich hardop af.