Martens: ‘We denken dat dit het toernooi is waarop wij ze eruit gooien’

Donderdag, 29 juli 2021 om 09:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:06

Er lijkt bij de Oranje Leeuwinnen het nodige optimisme te heersen in aanloop naar de ontmoeting met de Verenigde Staten in de kwartfinale van de Olympische Spelen. De regerend wereldkampioen startte de groepsfase met een 0-3 nederlaag tegen Zweden en wisten uiteindelijk met slechts vier punten door te dringen tot de laatste acht. Team USA is niet meer zo sterk als twee jaar geleden, zo oordeelt Lieke Martens een dag voor de wedstrijd.

"Het is niet meer het onverslaanbare USA waar iedereen tegenop kijkt", aldus de optimistisch gestemde Martens in een interview met De Telegraaf. "We hebben heel veel respect voor ze, absoluut, maar we denken dat dit het toernooi is waarop wij ze eruit gaan gooien. We hebben zeker geen ontzag meer voor ze." Desondanks zijn de cijfers niet in het voordeel van Nederland, want van de tien voorgaande ontmoetingen werden er maar liefst acht winnend afgesloten door de Verenigde Staten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Oranje Leeuwinnen verloren in 2019 de WK-finale van de Amerikaanse vrouwen en vorig jaar ging men met dezelfde cijfers onderuit in een vriendschappelijke interland. "Maar op dit toernooi vind ik dat ze minder indruk maken dan voorheen", concludeert bondscoach Sarina Wiegman. "Ze zijn de nummer één van de wereld en hebben nog steeds een hartstikke goed team, maar het is wel anders dan op het WK. Ze lijken wat zoekende, het gaat allemaal wat stroever. Ze hebben in drie groepswedstrijden vier punten gehaald en speelden in het laatste duel op een gelijkspel. Zo ken ik ze niet."

Wiegman, die een plan heeft gemaakt voor het aanvalsspel van de Verenigde Staten, maakt zich geen zorgen over Vivianne Miedema. De topschutter begin dinsdag tegen China (8-2 winst) nog op de bank vanwege lichte liesklachten. "Vivianne is fit en kan gewoon spelen", zo verzekert de bondscoach. "Amerika wil altijd graag de spits van de tegenstander opvreten, dat kunnen ze ook wel aardig. Maar wij denken daar iets op gevonden te hebben. Het klinkt heel geheimzinnig, maar het is geen hogere wiskunde. Vrijdag zul je dat wel zien", aldus Wiegman, die veel vertrouwen heeft in een plek in de halve finale. "Dit is het moment dat we Amerika kunnen verslaan, zo voelen we dat echt." Het kwartfinaleduel begint vrijdag om 13.00 uur Nederlandse tijd.