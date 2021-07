Geen bod van Nice: Ihattaren meldt zich wanneer hij beter is weer bij PSV

Woensdag, 28 juli 2021 om 23:50 • Laatste update: 23:58

OGC Nice heeft geen bod uitgebracht op Mohamed Ihattaren, zo meldt Rik Elfrink woensdagavond op Twitter. De negentienjarige aanvallende middenvelder werd eerder deze week gespot bij het trainingscomplex van de Franse club, terwijl hij volgens de officiële lezing momenteel ziek is. Volgens de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad meldt Ihattaren zich weer op het trainingsveld van de Eindhovenaren zodra hij beter is.

Ihattaren ontbreekt al vanaf zondag bij PSV, toen hij zich ziek meldde voor de training. Hij is vervolgens een dag later ook niet met de selectie meegereisd naar Istanbul voor de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray, die woensdagavond met 1-2 gewonnen werd. Tijdens de met 5-1 gewonnen heenwedstrijd in het Philips Stadion zat hij nog negentig minuten op de reservebank.

"Hij is nu niet hier. Ik denk dat hij ziek is. Dat hebben de artsen mij verteld. Maar ik heb nu geen ruimte om over spelers te praten die er niet zijn”, zei PSV-trainer Roger Schmidt voorafgaand aan het duel tussen Galatasaray en PSV voor de camera van RTL7. Ondanks dat Ihattaren volgens de officiële lezing ziek is, werd werd hij dinsdag wel met Myron Boadu en hun zaakwaarnemer Mino Raiola gefotografeerd bij het trainingscomplex van OGC Nice. Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert - ook allen cliënten van Raiola - streken eerder al neer in Zuid-Frankrijk.

Inmiddels is Ihattaren weer terug in Nederland, zo meldt Elfrink. “Er is geen bod van OGC Nice op Mohamed Ihattaren. Hij is inmiddels terug in Nederland. Als hij beter is, meldt hij zich dus weer bij de training van PSV”, zo schrijft Elfrink op Twitter. Ihattaren begon ogenschijnlijk fit aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar lijkt onder trainer Roger Schmidt voorlopig niet te hoeven rekenen op een basisplaats. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat PSV zich mede door zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract flexibel zal opstellen als een geïnteresseerde club zich meldt.

Overigens zei AZ-trainer Pascal Jansen eerder op de dag tegenover Voetbal International al dat OGC Nice 'voor zover hij weet' geen bod op Boadu heeft uitgebracht. De oefenmeester hield de spits woensdag buiten de selectie voor het oefenduel met OFI Kreta. "Iedereen heeft foto’s voorbij zien komen van zijn trip naar Frankrijk. Hij heeft op dit moment wat andere dingen aan zijn hoofd. Dan neem ik zo’n jongen in bescherming en houd ik hem buiten het team vandaag."