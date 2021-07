Roger Schmidt krijgt kritiek: ‘Je staat 7-1 voor! Dan is het toch mooi geweest?’

Woensdag, 28 juli 2021 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:15

Roger Schmidt heeft de afwezigheid van Olivier Boscagli in de eerste wedstrijd tegen FC Midtjylland volledig aan zichzelf te wijten, vindt Wesley Sneijder. Woensdagavond pakte Boscagli in de tweede helft van de returnwedstrijd van PSV tegen Galatasaray twee gele kaarten, waardoor hij geschorst is voor de eerste ontmoeting in de derde voorronde van de Champions League. Volgens Sneijder had Schmidt zijn pupil al na de eerste gele kaart moeten wisselen.

Boscagli kreeg in minuut 65 geel voor een handsbal en beging negen minuten later een overtreding op Mbaye Diagne. Sneijder vond de eerste gele kaart voor Boscagli niet terecht. “Galatasaray schiet op doel en de bal komt toevallig tegen zijn hand aan. Laat dat lekker doorgaan”, zegt hij. De tweede prent was in zijn ogen wel verdiend. “Dat vind ik superdom, zowel van de speler als van Schmidt. Als je die jongen nou echt wilt gebruiken volgende week, dan haal je ‘m toch eraf? Je staat 7-1 voor! Dan is het toch mooi geweest?"

PSV ziet Olivier Boscagli zijn tweede gele kaart van de avond incasseren ?? De Fransman ontbreekt dus volgende week in de eerste wedstrijd tegen Celtic of Midtjylland.#UCL #GALPSV pic.twitter.com/tyHdCAs4a9 — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2021

"Al moet je een spits achterin zetten, als je geen centrale verdediger hebt. Maar volgens mij zat Nick Viergever op de bank. Schmidt mag het zichzelf aanrekenen", oordeelt Sneijder. Analist Marciano Vink deelt via Twitter dezelfde mening. “Hoezo zo lang wachten met doorwisselen… Nu een onnodige rode kaart!”, schreef hij tijdens de wedstrijd. Ron Vlaar vindt de rode prent eveneens onnodig. "Hij geeft de scheidsrechter een mogelijkheid om ‘m te geven. Ik vind het gewoon doodzonde”, zegt de oud-verdediger in de studio van RTL7.

Schmidt wordt in een interview met RTL7 niet gevraagd waarom hij Boscagli liet staan, maar wel naar zijn mening over de afwezigheid van de Fransman. "Olivier en André Ramalho hebben twee fantastische wedstrijden gespeeld. Het is ongelukkig dat hij deze twee momenten kende. We moeten het nu zonder hem stellen, maar we hebben goede vervangers met Nick Viergever, Armando Obispo en Jordan Teze, dus we hebben wat opties."