Sneijder opent aanval: ‘Als je hem ziet invallen bij PSV... Die komt tekort’

Woensdag, 28 juli 2021 om 22:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:33

Hoewel PSV over twee wedstrijden met 7-2 te sterk was voor Galatasaray, is Wesley Sneijder nog niet volledig overtuigd van de kracht van de selectie van Roger Schmidt. Na afloop van de 1-2 zege in Istanbul gaf aanvoerder Marco van Ginkel aan dat PSV een 'heel goede bank' heeft, maar daar is Sneijder het niet mee eens: juist in de breedte moet de club het afleggen tegen concurrent Ajax, oordeelt de analist van RTL7.

Van Ginkel werd gevraagd of PSV in zijn ogen behoefte heeft aan versterking. Op het gebied van inkomende transfers heeft PSV met de komst van Davy Pröpper, Phillipp Mwene, André Ramalho, Joël Drommel en Van Ginkel zelf al zaken gedaan, maar spelers als Pablo Rosario en Donyell Malen vertrokken, terwijl Denzel Dumfries op weg lijkt naar de uitgang en Mohamed Ihattaren zijn opties afweegt. "Ik denk dat we een heel goede bank hebben, maar misschien zijn er bepaalde posities die nog niet heel dik bezet zijn. We weten ook nog niet wat er gaat gebeuren met een aantal spelers, dus we zien het wel", zei Van Ginkel.

"Ik vind helemaal niet dat ze zo’n goede bank hebben", reageerde Sneijder echter in de studio. "Davy Pröpper is qua ervaring de enige die je makkelijk kunt laten invallen. Als je Mauro Júnior ziet invallen, hoe hij de goal eigenlijk weggeeft doordat hij makkelijk van de bal wordt gezet… Dat is nou niet een speler die je straks in de Champions League heel goed kan gebruiken. Die komt gewoon veel tekort. En zo zijn er nog genoeg. Wil je echt iets gaan betekenen, wil je de strijd aangaan met Ajax, dan moet er zeker wat bij", vindt de oud-middenvelder. "Zo’n Mauro Júnior gaat PSV niet veel wijzer maken, daar zal echt wat anders voor moeten komen. In de breedte is het bij lange na niet gelijk aan Ajax."

Het slotakkoord van de avond was voor Mbaye Diagne, die met een mooie treffer de Turkse eer redde: 1-2 ?? PSV neemt het volgende week op tegen Celtic of FC Midtjylland! ??#UCL #GALPSV pic.twitter.com/KeQuTlhAw3 — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2021

Collega-analist Ron Vlaar is in ieder geval te spreken over de bijdrage van Van Ginkel als speler. De voormalig verdediger kende in zijn carrière het nodige blessureleed, net als Van Ginkel; de middenvelder moest langdurig revalideren na een knieblessure en is nu weer helemaal terug. "Ik kan er wel van genieten. Ik heb zelf ook een beetje in dat schuitje gezeten, al heeft hij het veel erger gehad. Toen hij vorig seizoen inviel, deed dat ook wat met mij, moet ik eerlijk zeggen. Het is met al zijn ervaring een heel belangrijke speler voor PSV."