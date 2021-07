PSV kent volgende Champions League-tegenstander na thriller in Denemarken

Woensdag, 28 juli 2021 om 22:12 • Chris Meijer • Laatste update: 23:08

FC Midtjylland wordt de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League. De nummer twee van Denemarken trok in het tweeluik met Celtic aan het langste einde. Nadat de heenwedstrijd in Schotland in 1-1 eindigde, stond er woensdagavond in Herning na negentig minuten hetzelfde resultaat op het scorebord. In de verlenging trok FC Midtjylland het duel over de streep door een treffer van Raphael Onyedika Nwadike, waardoor het zich dankzij een 2-1 zege mag gaan opmaken voor een tweeluik met PSV. Op 3 augustus staat de heenwedstrijd in Eindhoven op het programma, waarna een week later op 10 augustus de return in Denemarken wacht.

De heenwedstrijd in Glasgow eindigde een week geleden in een 1-1 gelijkspel, na doelpunten van Liel Abada en Evander. Beide ploegen besloten het duel op Celtic Park met tien man: Nir Bitton en Anders Dreyer ontvingen twee gele kaarten en waren daardoor woensdagavond tijdens de return in Denemarken niet van de partij. Het duurde in de gecontroleerd gevulde MCH Arena tot het begin van de tweede helft voor het duel ontvlamde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met 48 minuten op de klok ving Callum McGregor een afgeslagen hoekschop op de rand van het strafschopgebied met de borst op. De aanvoerder van Celtic controleerde de bal en haalde direct uit, waarna het leer in de verre rechterhoek achter de kansloze doelman Jonas Lössl plofte. Een klein kwartier later slaagde FC Midtjylland erin om de achterstand weg te poetsen. Pione Sisto slingerde de bal voor het doel, waar Awer Mabil wegliep bij zijn twee bewakers en al vallend het leer in de linkerbenedenhoek achter doelman Scott Bain knikte.

Dat er niet binnen negentig minuten al een beslissing viel, was mede te danken aan Victor Lind. De spits kreeg een gigantische kans om FC Midtjylland in de absolute slotfase op voorsprong te brengen, maar faalde. Al vroeg in de verlenging kwamen de Denen wél op voorsprong. Onyedika Nwadike werd vrijgelaten in de doelmond, controleerde de bal en schoot van dichtbij binnen. Die treffer kon Celtic in de tweede helft van de verlenging niet meer wegpoetsen, waardoor FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League de tegenstander van PSV wordt. Voor Celtic wacht in de kwalificatiecyclus van de Europa League een ontmoeting met het Tsjechische Jablonec.