PSV haalt gram op Twitter richting supporters van Galatasaray

Woensdag, 28 juli 2021 om 21:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:14

PSV heeft woensdagavond via sociale media zijn gram gehaald na de dubbele overwinning op Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 in Istanbul, na een eerdere 5-1 zege in het Philips Stadion. "Kleine club? Groot resultaat", schrijft PSV met een knipoog op Twitter.

Met de tweet reageert PSV op berichten die supporters van Galatasaray voor het tweeluik op sociale media plaatsten. Vanuit Turkije, maar ook vanuit andere landen, reageerden de fans van Galatasaray onder berichten van PSV: daarin stelde de aanhang vast dat PSV een kleine club is en een klein voetbalbolwerk betreft. Die reacties leidden weer tot tegenreacties van PSV-supporters.

Op de persconferentie voorafgaand aan het eerste duel van vorige week werd trainer Fatih Terim van Galatasaray zelfs gevraagd naar het meningsverschil. "PSV is een hele grote club met een grote historie", maakte hij duidelijk. "Kijk alleen al naar de foto's die hier in het stadion hangen." Woensdagavond wordt op de tweet van PSV massaal gereageerd; binnen twintig minuten werd de tweet al achtduizend keer geliket.