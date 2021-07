PSV wint ondanks rode kaart voor Boscagli opnieuw van Galatasaray

Woensdag, 28 juli 2021 om 21:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:05

PSV heeft zich woensdag zonder problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Een week na de 5-1 overwinning op Galatasaray wist de ploeg van Roger Schmidt ook in Istanbul te winnen: 1-2. De wedstrijd werd gespeeld in het Fatih Terim Stadion van Istanbul Basaksehir, omdat momenteel werkzaamheden worden verricht in het stadion van Galatasaray. De enige smet op de overwinning was een rode kaart voor Olivier Boscagli in de tweede helft. PSV treft Celtic of FC Midtjylland in de volgende ronde.

PSV trad aan met één nieuwe speler in de basiself ten opzichte van de thuiswedstrijd: Cody Gakpo verving Yorbe Vertessen. Galatasaray was vanzelfsprekend uit op een vroeg doelpunt en de voornaamste taak van PSV was dan ook om de aanval af te slaan. De Eindhovenaren waren in balbezit niet overtuigend in de openingsfase van de wedstrijd, maar kwamen achterin niet in de problemen. Galatasaray had moeite om de ruimte te vinden en liet steken vallen in de passing. Gaandeweg de eerste helft nam PSV het initiatief in handen en meldde het zich enkele keren dreigend op de vijandelijke helft.

???????? ?????????????? ?? De Engelsman ziet zijn schot via een Turks been in het doel vliegen: 0-1!#UCL #GALPSV pic.twitter.com/eziwY6EZax — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2021

Het openingsdoelpunt van PSV kwam dan ook niet volledig uit de lucht vallen, al had PSV wel mazzel. Na een indraaiende vrije trap van Gakpo stompte doelman Fernando Muslera de bal weg, waardoor Noni Madueke het mocht proberen vanuit de tweede lijn. De Engelsman zag zijn inzet van richting veranderd worden door een hooggeheven been van Marcão, waardoor Muslera kansloos was; trainer Fatih Terim ergerde zich aan de zijlijn aan het feit dat de keeper de bal in eerste instantie niet klemde. Door het doelpunt verdween vermoedelijk het laatste sprankje hoop bij Galatasaray.

Bij de thuisploeg maakte Ryan Babel aan het begin van de tweede helft zijn entree. De aanvaller waagde binnen de minuut een afstandsschot, dat ruim over zeilde. Vervolgens kreeg PSV enkele kansen: Marco van Ginkel kopte naast na een indraaiende corner van Philipp Max, waarna een van richting veranderd schot van Eran Zahavi door Muslera werd verwerkt. Van Ginkel scoorde vervolgens na een fraai uitgespeelde aanval en een assist van Mario Götze. Zestien minuten voor tijd kreeg de wedstrijd een onverwachte wending door een rode kaart voor Boscagli, nadat hij binnen tien minuten tweemaal geel pakte voor een handsbal en een overtreding op Mbaye Diagne.

PSV ziet Olivier Boscagli zijn tweede gele kaart van de avond incasseren ?? De Fransman ontbreekt dus volgende week in de eerste wedstrijd tegen Celtic of Midtjylland.#UCL #GALPSV pic.twitter.com/tyHdCAs4a9 — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2021

Uit de daaropvolgende vrije trap schoot Aytaç Kara net over het doel van Joël Drommel. Galatasaray zag de kans schoon om nog een doelpunt op het scorebord te krijgen en dat lukte zes minuten voor tijd. Na een voorzet van invaller Emre Tasdemir vanaf de linkerflank hield Diagne zijn tegenstander Nick Viergever van zich af en kreeg hij de bal op knappe wijze in het doel bij de eerste paal. Desondanks kwam de overwinning voor PSV niet meer in gevaar. De ploeg van Schmidt neemt het in de volgende ronde op tegen Celtic of FC Midtjylland. De eerste wedstrijd in de derde voorronde wordt volgende week al afgewerkt; de return wacht een week later.